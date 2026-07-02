اعزام بیش از هزار و ۶۰۰ کارمند گیلانی به مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ‫‫سرهنگ «رضا رنجبر» امروز پنج‌شنبه، 11 تیر 1405 در گفت‌وگو با رسانه‌ها، ‫با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای حضور گسترده کارمندان استان گیلان در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، اظهار کرد: سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، تلاش کرده است زمینه حضور باشکوه و منظم کارکنان دولت در این مراسم تاریخی را فراهم کند.

وی با اشاره به نقش سازمان بسیج کارمندان در هم‌افزایی، انسجام و سازماندهی نیروهای اجرایی استان افزود: این سازمان با هدف ایجاد پیوندی عمیق میان روح معنوی و مکتب امام شهید با بدنه اجرایی کشور، برنامه‌ریزی کرده است تا حضور کارکنان دولت در مراسم تشییع و آیین‌های بزرگداشت، جلوه‌ای از وفاداری، ولایت‌مداری و پایبندی آنان به آرمان‌ها، اندیشه‌ها و مسیر امام شهید باشد.

رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان از رایزنی‌های گسترده با تمامی دستگاه‌های اجرایی استان برای هماهنگی حضور کارکنان در مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد خبر داد و بیان کرد: علاوه بر اعزام زائران، تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به بدرقه‌کنندگان نیز اندیشیده شده و در همین راستا، چندین موکب پذیرایی با مشارکت ادارات کل استان گیلان در سطح شهر تهران برپا خواهد شد تا بخشی از خدمات مورد نیاز زائران را ارائه کند.

رنجبر با اشاره به استمرار فعالیت‌های سازمان بسیج کارمندان در قرارگاه‌های پشتیبانی، واحدهای فرهنگی، هنری و کمیته‌های تخصصی، گفت: همزمان با این ایام، برنامه‌های مختلف فرهنگی و تبیینی نیز در دستور کار قرار دارد و در قالب جهاد تبیین، نشست‌های بصیرتی با محوریت تبیین سیره، شخصیت و سبک زندگی امام شهید در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در تمامی دستگاه‌های اجرایی استان، فضاسازی محیطی، نصب اقلام تبلیغاتی، سیاه‌پوش کردن ادارات و اجرای برنامه‌های فرهنگی متناسب با این مناسبت در دستور کار قرار گرفته تا فضای ادارات نیز متناسب با این ایام معنوی و حماسی باشد.

رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان با بیان اینکه برای کارکنانی که امکان حضور در مراسم تشییع را ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: مراسم‌های اختصاصی بزرگداشت امام شهید در سطح دستگاه‌های اجرایی استان برگزار خواهد شد تا جاماندگان از مراسم تشییع نیز بتوانند در این سوگ بزرگ و ملی سهیم باشند.

وی با اشاره به آمار اعزام کارمندان گیلانی اظهار کرد: در مجموع بیش از یک هزار و ۶۰۰ نفر از کارمندان و خانواده‌های آنان برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید برنامه‌ریزی شده‌اند.

رنجبر افزود: از این تعداد، ۲۸۳ نفر در قالب اعزام سازمان‌یافته و با استفاده از هفت دستگاه اتوبوس، چهار دستگاه مینی‌بوس و ون به مقصد تهران اعزام خواهند شد.

وی همچنین از استقبال گسترده کارکنان دولت برای حضور خودجوش در این مراسم خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از کارمندان استان به همراه خانواده‌های خود، با خودروهای شخصی راهی تهران، قم و مشهد خواهند شد.

رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان در پایان خاطرنشان کرد: در بخش اعزام خانوادگی نیز ۳۳۴ دستگاه خودروی سواری شخصی، یک هزار و ۳۰۵ نفر از کارکنان و اعضای خانواده آنان را برای حضور در مراسم تشییع و آیین‌های بدرقه پیکر مطهر امام شهید در تهران همراهی خواهند کرد؛ حضوری که نشان‌دهنده دلبستگی عمیق مردم و کارکنان استان گیلان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام شهید است.

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