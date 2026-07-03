بحرین هزاران شهروند را از سفر اربعین و زیارت عتبات عالیات محروم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، مخالفان دولت بحرین اعلام کردند که مقامات این کشور همچنان با اعمال محدودیت‌های گسترده، مانع سفر هزاران شهروند به کربلای معلی در عراق و همچنین زیارت اماکن مقدس در ایران می‌شوند.

بر اساس این گزارش، ممنوعیت سفر که از دوم ژوئن گذشته اعمال شده، به‌طور مستقیم شهروندان شیعه را هدف قرار داده و آنان را از انجام مناسک و شعائر مذهبی خود محروم کرده است.

در این گزارش همچنین ادعا شده است که توجیهات امنیتی مطرح‌شده از سوی دولت بحرین برای این محدودیت‌ها فاقد اعتبار است؛ زیرا دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس پروازهای خود به این مقاصد را به‌صورت عادی و بدون محدودیت برقرار کرده‌اند.

منتقدان دولت بحرین این اقدام را تصمیمی با انگیزه‌های سیاسی و فرقه‌ای توصیف کرده و معتقدند ادامه این سیاست‌ها، نشان‌دهنده تداوم محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی‌های دینی و حق شهروندان برای زیارت اماکن مقدس است.

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