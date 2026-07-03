به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ داویده روسی، نویسنده و فعال اجتماعی ایتالیایی، با انتشار پیامی ویدیویی گفت که با شور و تأثر عازم تهران است تا در مراسم تشییع حضرت آیتالله خامنهای، این شخصیت بزرگ شرکت کند و یکی از لحظات مهم و تاریخی ملت ایران را از نزدیک شاهد باشد.
وی با اشاره به تدوین اثری بیش از ۳۰۰ صفحهای درباره اندیشههای سیاسی و فلسفی حضرت آیتالله خامنهای افزود که خود نیز مقدمهای بر این کتاب نوشته است. به گفته روسی، این اثر تنها روایت زندگی رهبر شهید نیست، بلکه تاریخ ملتی را بازگو میکند که در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ خورشیدی) علیه امپریالیسم، استثمار و غارت منابع خود انقلاب کرد تا جامعهای مبتنی بر برابری و استقلال بنا کند.
این نویسنده ایتالیایی ادامه داد که انقلاب اسلامی همچنان مورد حمایت و احترام مردم ایران قرار دارد و این واقعیت با تصویری که تبلیغات غربی از جمهوری اسلامی ارائه میکند، تفاوتی آشکار دارد.
توان مقاومت «شگفتانگیز» ملت ایران
روسی توان مقاومت ملت ایران را شگفتانگیز توصیف کرد و گفت: ایران هرگز آغازگر تجاوز نبوده و در سالهای گذشته نقشی مهم در مقابله با گروه تروریستی داعش، حمایت از شیعیان منطقه و پشتیبانی از مقاومت فلسطین ایفا کرده است.
وی با انتقاد از سیاستهای واشنگتن افزود که داعش با حمایت و تأمین مالی آمریکا تقویت شد، اما ایران در صف مقدم مبارزه با این گروه تروریستی ایستاد و به آزادی ملتهای منطقه از تهدید آن کمک کرد.
این فعال اجتماعی ایتالیایی همچنین بر نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین تأکید کرد و گفت: دفاع تهران از مقاومت فلسطین، بخشی از رویکرد گستردهتر این کشور در حمایت از ملتهای تحت ستم و مقابله با سلطهگری جهانی است.
روسی نقش ایران در صلح جهانی و شکلگیری نظمی عادلانهتر و چندقطبی را نیز برجسته کرد و افزود که این مسیر با تلاش کشورهایی مانند چین و روسیه برای ساخت جهانی مبتنی بر همکاری، برابری و سرنوشت مشترک بشری همسو است.
وی تصریح کرد که هر زن و مردی در جهان که به عدالت اجتماعی و برابری باور دارد، باید از تجربه جمهوری اسلامی ایران در ایستادگی مقابل امپریالیسم و دفاع از استقلال ملتها حمایت کند.
این نویسنده ایتالیایی افزود: حضرت آیتالله خامنهای با رهبران استقلالطلب و مخالف سلطه در جهان روابطی نزدیک و دوستانه داشت.
روسی در پایان تأکید کرد: کسانی که نمیخواهند مسیر تاریخی و جایگاه ایران را درک کنند، میتوانند آن را تحریف کنند، اما حقیقت باقی خواهد ماند و آموزههای شهید آیتالله علی خامنهای در حافظه تاریخ ماندگار خواهد بود.
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