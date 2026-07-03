به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی ممتاز جعفری، پیامی ملی خطاب به ملت و نیروهای سیاسی صادر کرد و در آن گفت: ای لبنانی‌های عزیز و ای نیروهای سیاسی ملی، برای شما و برای تاریخ می‌گویم: ما در برابر لحظه‌ای هستیم که توضیح فاجعه «توافق چارچوب» (توافق واشنگتن) که توسط حاکمیت کنونی لبنان امضا شده، با آن دشوار است؛ چرا که حتی کدخدای یک روستا که مدعی «حاکمیت‌طلبی» باشد، نمی‌تواند تن به چنین امضایی بدهد، اما رئیس‌جمهور جوزف عون و دولتش آن را امضا کردند و کشور را در قلب یک بحران ملی و فاجعه امنیتی و سیاسی قرار دادند که حتی در دوران ۱۷ مه (قرارداد ۱۹۸۳) نیز بی‌سابقه بود.

وی افزود: رئیس‌جمهور عون و تیم او که در این پخت‌وپز «تک‌رو» – آن‌گونه که ولید جنبلاط نامید – شریک هستند، از جزئیات فجایع ملی موجود در آن و الزامات آن بر اساس پشت‌پرده‌ها و پیوست‌های امنیتی آگاهند؛ پیوست‌هایی که به قلب منافع لبنان و مفهوم بقای آن به عنوان یک دولت حاکم ضربه می‌زند. لحظه تصمیم‌گیری برای شما ای لبنانی‌هاست. مسئله تنها جنوب نیست که ده‌ها سال است گران‌ترین بها را برای دفاع سنگین از این کشور می‌پردازد. آنچه رخ داد، توافقی خبیثانه است که هدفش وارد کردن لبنان به گرداب جدیدی از فتنه‌های داخلی است که اگر شعله‌ور شود، تر و خشک را در این کشور عزیز خواهد سوزاند.

این توافق جنگ را از خارج به داخل لبنان کشانده است

شیخ قبلان ادامه داد: مطبوعات تل‌آویو امروز از این موضوع غوغایی به پا کرده‌اند و معتقدند این توافق، جنگ را از خارج به داخل لبنان کشانده است؛ لبنانی که باید دور از امنیت اسرائیل، در بحران‌های خونین خود غرق شود. با این پیش‌زمینه که این توافق به تل‌آویو برتریِ سوزاندن لبنان به دست لبنانی‌ها را می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به سخنان نبیه بری و ولید جنبلاط، توافق را سندی دانست که به نفع صهیونیسم است و هدف آن پیاده‌سازی نقشه‌های «اسرائیل بزرگ» در خاورمیانه است. مفتی جعفری لبنان افزود: واشنگتن و تل‌آویو پس از شکست در جنگ‌های منطقه، بازگشتند تا از طریق حاکمیت سیاسی به کشور نفوذ کنند و ما را در برابر «توافق زلزله» قرار دهند که به اسرائیلِ تروریست، قدرت سلطه‌گری امنیتی و حاکمیتی بر لبنان، ارتش و حاکمیت سیاسی آن می‌دهد. این در هر معیاری فاجعه‌بار است و هرگز قابل پذیرش نیست.

شیخ قبلان در ادامه تأکید کرد: آتش فتنه حاکمیت کنونی را قبل از آنکه تمام لبنان را بسوزاند، خاموش کنید. لبنان نباید در برابر چشمان ما برای تیمی که برای این فتنه به کار گرفته شده است، بسوزد. رئیس‌جمهور عون در حال تمرینِ تک‌روی و استبداد سیاسی و امنیتی به شیوه‌ای است که منافع عالی لبنان را تهدید می‌کند. آنچه می‌خواهیم، لبنانی با مشارکت ملی و به دور از هرگونه فتنه آمریکایی-صهیونیستی است.

وی گفت: حاکمیت کنونی می‌داند که خلاص شدن از سلاح مقاومت – که ضامن لبنان و حاکمیت آن است – امری محال است، حتی اگر سراسر خاورمیانه هم بسوزد، با این حال می‌خواهد در این فتنه وجودی به سود تل‌آویو و واشنگتن غرق شود. مسئله در اینجا به‌شدت ملی و به‌شدت منطقه‌ای است و هر خطای محاسباتی ما را در قلب یک جنگ ویرانگر منطقه‌ای قرار خواهد داد، و زمان یکه‌تازی آمریکایی-صهیونیستی بر لبنان پایان یافته است.

ما این توافق را متوقف خواهیم کرد

وی ادامه داد: توافقی که این حاکمیت شرم‌آور امضا کرده، با جوهر صهیونیستی-آمریکایی نوشته شده و ابزارهای آن لبنان را در قلب پروژه‌ای عظیم برای فتنه داخلی قرار می‌دهد؛ باید مانع آن شد و ما آن را برای دفاع از لبنان، مردمش و حاکمیت ملی‌اش متوقف خواهیم کرد.

شیخ قبلان افزود: به‌عنوان یک موضع تاریخی می‌گویم: ای لبنانی‌ها، ما می‌خواهیم با هم همچون یک خانواده ملی زندگی کنیم که وطن تاریخی خود را با محبت، اخلاص و امنیت شریک باشد و در چارچوبِ فرمولی از دفاع ملیِ ضامنِ حاکمیت لبنان و این چیزی است که رئیس‌جمهور عون آن را نمی‌خواهد. کسی که وطنش را ببازد، هیچ جایگزینی را نخواهد برد.

مفتی جعفری لبنان در پایان گفت: لحظه، لحظه شما ای لبنانی‌هاست، و ما به مردم لبنان و نیروهای ملی آن در لحظات بحران‌های بزرگ اعتماد داریم، به‌ویژه که تاریخ ثابت کرده است که بیرون، وطن‌ها را از طریق پاره‌پاره کردن مردم و نیروهای سیاسی و قرار دادن آنان در برابر یکدیگر بازتولید می‌کند. به برادران مسیحی می‌گویم: شما شریک تاریخ و شراکت ملی هستید، مسیحیت و اسلام قلب لبنان و عنوان وجود و بقای آن‌اند و لحظه، لحظه‌ای است برای موضعی که مانع قتل لبنانِ تاریخی شود.

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