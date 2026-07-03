به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» امروز جمعه گزارش داد که دولت آمریکا دیگر خلع سلاح جنبش حماس را به عنوان شرط شروع بازسازی نوار غزه و استقرار یک نیروی بین‌المللی در آن نمی‌داند.

یدیعوت مدعی است که پس از اجرای مرحله نخست این توافق، آمریکا تحت تأثیر مواضع قطر و ترکیه و منافع منطقه‌ای خود، رویکردی انعطاف‌پذیرتری در قبال حماس در پیش گرفت.

این روزنامه، همچنین ادعا کرد اسرائیل بر خلع سلاح حماس پافشاری کرد، و همین مسئله منجر به گسترش اختلاف بین دو طرف در مورد آینده این منطقه شد. این در حالی است که کارشناسان، هر گونه اختلاف بین اسرائیل و آمریکا درباره مسائل منطقه را صوری می‌دانند.

طبق این گزارش، آمریکا در حال حاضر به دنبال حصول توافقی است که «شامل خلع سلاح جزئی حماس باشد، به طوری که تسلیحات سنگین از بین بروند و در عین حال به این جنبش اجازه داده شود تسلیحات سبک را نگه دارد؛ اما مذاکرات به دلیل عدم وجود تعریف مورد توافق برای تسلیحات سنگین، همچنان با مشکل مواجه است.

خلع سلاح حماس یکی از بندهای اصلی طرح ادعایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان جنگ غزه و آغاز بازسازی این منطقه بود. مرحله نخست این توافق، شامل بازگرداندن باقی‌مانده اسیران اسرائیلی و آزادی ۲۵۰ اسیر فلسطینی و ۱۷۰۰ غیرنظامی از نوار غزه بود، در حالی که خلع سلاح این جنبش، در مرحله بعدی این طرح قرار داشت.

نهاد آمریکایی موسوم به «شورای صلح غزه» چندی پیش مدعی شده بود بدون خلع سلاح حماس، بازسازی غزه آغاز نخواهد شد. این شورا که پیش از این فاش شده بود ترامپ ۱۷ میلیارد دلار از آن برداشت کرده و به حساب اسرائیل واریز کرده است، گفت: بازسازی غزه به بیش از ۳۰ میلیارد دلار نیاز دارد.

بازسازی غزه منوط به خلع سلاح کامل نیست

یدیعوت می‌گوید واشنگتن تصمیم گرفته با وجود عدم دستیابی به هدف خلع سلاح، فاز دوم طرح ترامپ آغاز شود، که شامل آغاز بازسازی تدریجی مناطق تحت اشغال اسرائیل در داخل نوار غزه، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از آن و استقرار یک نیروی بین‌المللی برای اداره آن مناطق است.

وب‌سایت اسرائیلی «واللا» هم از آغاز تجهیز یک نیروی بین‌المللی با تجهیزات نظامی خبر داد تا «مسئولیت تأمین امنیت در بخش‌هایی از نوار غزه را بر عهده بگیرد». واللا همچنین گفت که این گروه از روز گذشته، «ده‌ها خودرو، از جمله خودروهای زرهی، دریافت کرده است».

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل در همین راستا گزارش داد مصر مجدداً پیشنهادی را مطرح کرده که بر اساس آن، حماس به جای خلع سلاح کامل، تسلیحات خود را به عنوان ودیعه نزد قاهره قرار دهد.

این سازمان به نقل از یک منبع آگاه مصری خبر داد قاهره بر حماس فشار می‌آورد تا این پیشنهاد را به عنوان یک راه‌حل جایگزین برای خلع سلاح بپذیرد تا فاز دوم طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه منتقل شود. این منبع در عین حال گفت که حماس این پیشنهاد را به طور قاطع رد کرده و بر لزوم حفظ سلاح‌های خود تأکید دارد.

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