«یُریدُ» در آیه تطهیر؛ پاسخ به یک شبهه مشهور

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: درباره دلالت آیه تطهیر، سؤالی مطرح شده است و آن اینکه: اگر آیه «تطهیر» دلیل بر عصمت این امامان است پس چرا «یُریدُ» به صورت فعل مضارع آمده است؟ اگر آنها معصوم اند چرا می فرماید: «خدا می خواهد چنین شود»؟ آیا تحصیل حاصل ممکن است؟ چرا نفرموده «اَرادَ اللهُ»؛ (خدا خواست که از آغاز چنین باشد)؟ (۱)



اگر گوینده این سخن، تعبیر به «یُریدُ» را در آیات قرآن مجید دقیقاً بررسی می کرد هرگز چنین سخنی نمی گفت؛ زیرا این واژه در بسیاری از آیات قرآن در مورد اموری به کار رفته است که اراده مستمری از گذشته تا حال و از حال تا آینده به آن تعلق گرفته است و به تعبیر دیگر این جمله غالباً برای نشان دادن استمرار و ثبات اراده چیزی در گذشته و حال و آینده به کار می رود. صدق این سخن را در آیات زیر می توان ملاحظه کرد:



«وَ مَا اللهُ یُریدُ ظُلْماً لِلْعالَمین» (۲)



«یُریدُ اللهُ بِکُمُ الیُسْرَ وَ لایُریدُ بِکُمُ العُسْرَ» (۳)



«یُریدُ اللهُ اَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ» (۴)



بدیهی است مفهوم این آیات این نیست که خداوند در گذشته اراده ظلمی کرده است یا پیش از این خواهان مشکلات و عُسر برای شما بوده یا قبلا نمی خواسته بار شما را سبک کند و از امروز چنین کرده است؛ بلکه مفهوم تمام اینها این است که چنین اراده ای را از گذشته تا حال و در آینده داشته و دارد.



هم چنین درباره شیطان می فرماید:

«یُریدُ الشَّیْطانُ اَنْ یُظِلَّهُمْ ضَلالا بَعیداً» (۵)



«اِنَّما یُریدُ الشَّیْطانُ اَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ العداوَةَ وَالْبَعضاءَ فِی الخَمْرِ وَ المَیْسِرِ» (۶)



«بَلْ یُریدُ الاِنسانُ لِیَفْجُرَ اَمامَهُ» (۷)



بدیهی است در این آیات نیز منظور بیان اراده مستمر شیطان در گذشته و حال و آینده برای گمراه ساختن بشر یا ایجاد عداوت و دشمنی به وسیله شراب و قمار است و همچنین مفهوم آیه سوم این است که انسان ناسپاس همیشه می خواسته آزاد باشد و گناه کند و به همین دلیل منکر قیامت می شود.



غیر از شش آیه بالا که استعمال «یرید» را در فعل استمراری که هر سه زمان را در بر می گیرد نشان می دهد آیات فراوانی دیگری در قرآن وجود دارد که دقیقاً همین موضوع را تعقیب می کند. بنابراین مفهوم آیه شریفه «اِنَّما یُریدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ» تعلق اراده مستمر خداوند بر پاکی و قداست و عصمت اصحاب کساء است. (۸)

پی نوشت: