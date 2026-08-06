به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی طباطبایی، مدیر گروه علمی پایگاه های دیجیتالی مرکز نور امروز در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهارکرد: کتابخانه دیجیتال نور (نورلایب) با در اختیار داشتن بیش از ۱۰۶ هزار عنوان کتاب در ۱۴۷ هزار جلد، یکی از جامعترین پایگاههای دیجیتالی در حوزه علوم اسلامی و انسانی به شمار میرود. این پایگاه بهتازگی مجموعهای شامل بیش از ۱۹۰ عنوان کتاب مرتبط با اربعین حسینی را در دسترس کاربران قرار داده است.
مدیرگروه علمی پایگاههای دیجیتالی مرکز نور با اشاره به ارائه آثار اربعینی در این کتابخانه دیجیتال افزود: در پایگاه اینترنتی کتابخانه دیجیتال نورلایب، بیش از ۱۹۰ عنوان کتاب با موضوع اربعین حسینی گردآوری شده است. این آثار ابعاد مختلف اربعین را بررسی میکنند و میتوانند برای پژوهشگران، طلاب، دانشجویان و عموم علاقهمندان به معارف حسینی و فرهنگ شیعه، منابعی ارزشمند و قابل استفاده باشند.
وی ادامه داد: مجموعه ارائه شده، موضوعات متنوعی را دربرمیگیرد؛ از بررسی تاریخی اربعین و تحقیق درباره نخستین اربعین حضرت سیدالشهدا علیهالسلام گرفته تا تحلیل ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و تمدنی پیادهروی اربعین. همچنین آثاری درباره جایگاه اربعین در فرهنگ شیعه، پیوند عاشورا و اربعین و نقش این حرکت عظیم در زمینهسازی برای ظهور و تمدن اسلامی در این مجموعه قابل دسترسی است.
طباطبایی بیان کرد: کاربران میتوانند با جستوجوی واژه «اربعین» در پایگاه نورلایب، فهرستی از کتابهای مرتبط را مشاهده کنند. یکی از ویژگیهای مهم این پایگاه، امکان جستوجو در متن کتابهاست؛ بنابراین کاربر علاوه بر جستوجوی عنوان یا مشخصات کتاب، میتواند واژه یا عبارت مورد نظر خود را در محتوای آثار جستوجو کرده و نتایج مرتبط را دریافت کند.
وی با اشاره به دیگر قابلیت های این سامانه گفت: با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی، امکان گفتوگو با کتابها نیز در این پایگاه فراهم شده است. این قابلیت به کاربران کمک میکند ارتباطی دقیقتر و مفهومیتر با محتوای کتاب برقرار کنند و برای یافتن مطالب مرتبط، تنها به جستوجوی واژهای محدود نباشند. چنین امکانی میتواند روند مطالعه و تحقیق درباره موضوعات تخصصی، از جمله اربعین حسینی، را تسهیل کند.
محقق و پژوهشگر علوم اسلامی و انسانی دیجیتال ادامه داد: از مهمترین مزیت های استفاده پژوهشگران از این مجموعه، دسترسی متمرکز به منابع و امکان جستوجوی سریع در متون، زمان پژوهش را کاهش میدهد و به محقق کمک میکند با دقت بیشتری آثار مرتبط را شناسایی کند. تنوع موضوعی کتابها نیز این امکان را فراهم میسازد که اربعین از زوایای تاریخی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و تمدنی بررسی شود.
طباطبایی به چند نمونه از منابع اربعینی موجود در این سامانه اشاره و اظهارکرد: از جمله این آثار میتوان به «شهادتنامه امام حسین علیهالسلام بر پایه منابع معتبر»، «نگاهی به برخی ظرفیتهای پیادهروی اربعین»، «جاذبه حسینی»، «تحقیق درباره اول اربعین حضرت سیدالشهدا علیهالسلام»، «مجموعه مقالات اربعین»، «اربعین در فرهنگ شیعه»، «از عاشورا تا اربعین»، «اربعین، بستر ظهور»، و «درآمدی بر چیستی و چرایی حماسه عظیم اربعین حسینی» اشاره کرد.
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