به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای از وقوع نقض حریم هوایی این کشور در پی پرواز جنگنده‌های سعودی بر فراز چند استان یمن در ساعت ۵:۲۰ بامداد خبر دادند. به گفته این نیروها، این اقدام در چارچوب تلاش برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای مسافربری ایرانی که بیش از ۲۰۰ سرنشین داشت در فرودگاه بین‌المللی صنعا انجام شده است.

این نیروها اعلام کردند این هواپیما حامل شهروندان گرفتار، مجروحان و بیماران بوده و تأکید کردند که تلاش برای جلوگیری از فرود آن با شکست مواجه شد. پس از مقابله با جنگنده‌های متخاصم از طریق سامانه پدافند هوایی، هواپیماهای سعودی ناچار به ترک حریم هوایی یمن شدند.

نیروهای مسلح یمن نسبت به تکرار هرگونه نقض حریم هوایی این کشور یا اقدامات خصمانه، هشدار داده و تأکید کردند که در صورت وقوع چنین اقداماتی، پاسخی گسترده داده خواهد شد که فرودگاه‌ها و منافع حیاتی عربستان را در خشکی و دریا هدف قرار خواهد داد.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که یمن ادامه محاصره سعودی ـ آمریکایی را نخواهد پذیرفت و نیروهای مسلح یمن اقداماتی را که مشروع می‌دانند برای پایان دادن به این محاصره اتخاذ خواهند کرد.

این بیانیه از شهروندان یمنی خواست تا در چارچوب اجرای دستورهای فرماندهی به بسیج عمومی و حفظ آمادگی رزمی ادامه دهند و تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن با تمامی یگان‌های خود برای اجرای هرگونه تصمیم صادرشده از سوی فرماندهی نظامی و سیاسی آمادگی کامل دارند.

در پایان، نیروهای مسلح یمن بار دیگر خواستار لغو محدودیت‌های اعمال‌شده بر فرودگاه بین‌المللی صنعاء شدند و از نقش جمهوری اسلامی ایران در شکستن محاصره از طریق برقراری پروازهایی برای انتقال بیماران، افراد گرفتار و شرکت‌کنندگان در رویدادهای مختلف، قدردانی کردند. همچنین اعلام شد که پروازهای میان صنعاء و تهران با هدف کاهش رنج و مشکلات انسانی مردم یمن ادامه خواهد یافت.

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