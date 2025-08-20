به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت نجات ملی یمن اعلام کرد که به‌دلیل تداوم تعطیلی فرودگاه بین‌المللی صنعاء و نابودی آخرین هواپیمای فعال در اثر حملات هوایی اسرائیل، بیماران بسیاری در یمن جان خود را از دست داده‌اند؛ چرا که امکان سفر برای درمان در خارج از کشور از آنان سلب شده است.

این موضوع را «علی شیبان» وزیر بهداشت و محیط زیست دولت نجات ملی یمن در نشستی با «جمال عامر» وزیر خارجه همین دولت در شهر صنعاء پایتخت یمن مطرح کرد.

دو طرف در این دیدار به موضوع انتقال بیماران وخیم به خارج از کشور پرداخته و راهکارها و گزینه‌های جایگزین برای حل مشکل را بررسی کردند. همچنین درباره سازوکارهای هماهنگی میان دو وزارتخانه برای شکستن محاصره بخش بهداشت گفت‌وگو شد.

شیبان تأکید کرد: جان‌های بسیاری نه تنها به دلیل بیماری، بلکه به شکل مستقیم به خاطر ممنوعیت پروازهای تجاری و محدودیت سفر از فرودگاه صنعاء از دست رفته است.

دولت نجات ملی یمن در اواخر ماه مه گذشته اعلام کرد که پروازها از فرودگاه صنعاء پس از آنکه حملات هوایی اسرائیل آخرین هواپیمای خطوط هوایی یمن را نابود کرد، متوقف شده است.

خالد الشایف، مدیر فرودگاه صنعاء، همان زمان گفت: این حملات اسرائیل کاملاً هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده بود تا حرکت کامل پروازها را متوقف کرده و ملت یمن را از جهان منزوی کند.

حملات اسرائیل به مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی یمن از ژوئیه ۲۰۲۴ آغاز شد و زیرساخت‌های حیاتی از جمله بندر الحدیده، فرودگاه صنعاء و نیروگاه‌ها را هدف گرفت. در مقابل، نیروهای مسلح یمن حملات مداومی به اسرائیل با موشک‌ها و پهپادها انجام داده و همچنین کشتی‌های مرتبط با این رژیم یا در مسیر حرکت به سوی آن را هدف قرار داده است.

نیروهای مسلح یمن در ۲۷ ژوئیه گذشته اعلام کرد که عملیات دریایی خود علیه اسرائیل را تشدید خواهد کرد و کشتی‌های متعلق به هر شرکتی را که با بنادر اسرائیلی همکاری کند ـ بدون توجه به ملیت آن شرکت ـ هدف قرار خواهد داد؛ اقدامی که به گفته آنان در حمایت از مردم غزه است که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تحت جنگ نسل‌کشی با پشتیبانی آمریکا قرار دارند.