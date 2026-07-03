اقتدار دفاعی، ماندگارترین میراث رهبر شهید است / اعزام هزاران گیلانی به آیین بدرقه قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی حقشناس استاندار گیلان امروز جمعه، ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به تقارن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با آیینهای بزرگداشت رهبر شهید، اظهار کرد: نهضت عاشورا تنها به روز دهم محرم محدود نیست، بلکه از آغاز حرکت امام حسین(ع) از مدینه تا واقعه کربلا، سراسر درس عزت، آزادگی، ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم است و همین فرهنگ امروز الهامبخش ملت ایران و جبهه مقاومت به شمار میرود.
وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی در تمام سالهای مبارزه و مسئولیت، از آرمانهای انقلاب اسلامی فاصله نگرفت، افزود: ممکن است تاکتیکها و شیوههای اجرایی در مقاطع مختلف تغییر کند، اما راهبرد جمهوری اسلامی ایران در صیانت از استقلال کشور، مقابله با نظام سلطه و دفاع از عزت ملت ایران همواره ثابت و تغییرناپذیر بوده است.
استاندار گیلان با اشاره به تحولات اخیر و اهداف دشمن از تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: برخلاف آنچه در تبلیغات رسانهای مطرح میشد، هدف اصلی دشمن صرفاً موضوع هستهای نبود، بلکه آنان بهدنبال ایجاد فشار حداکثری، تغییر محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی ایران و بازگرداندن کشور به شرایط پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بودند.
حقشناس با تأکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم تولید و بهکارگیری سلاح هستهای گفت: گزارشهای نهادهای بینالمللی نیز بر عدم انحراف برنامه هستهای ایران تأکید داشتهاند و ادعاهای مطرحشده در این زمینه بیشتر در چارچوب فضاسازی سیاسی و رسانهای قابل تحلیل است.
وی مهمترین میراث رهبر شهید را ایجاد قدرت بازدارندگی و اقتدار دفاعی کشور دانست و افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران به سطحی از توان دفاعی دست یافته که دشمن را از تحقق اهداف خود مأیوس کرده است. این دستاورد بزرگ، نتیجه سالها مجاهدت، تدبیر، آیندهنگری رهبر شهید و تلاش شبانهروزی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
استاندار گیلان ادامه داد: امنیت، استقلال و اقتدار امروز کشور بر پایه اتکا به ظرفیتهای داخلی و تقویت توان دفاعی شکل گرفته است؛ مسیری که با هدایتهای رهبر شهید ترسیم شد و اکنون به یکی از مهمترین سرمایههای راهبردی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
حقشناس با اشاره به نقش وحدت ملی در عبور از فشارهای خارجی بیان کرد: ملت ایران با انسجام، اقتدار و حمایت از نیروهای مسلح، بار دیگر نشان داد که در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور یکپارچه ایستاده است. رشادت شهدا، ایثار نیروهای مسلح و همراهی مردم، اهداف دشمن را ناکام گذاشت.
وی با بیان اینکه ابعاد خدمات و نقش تاریخی رهبر شهید به مرور زمان بیش از پیش آشکار خواهد شد، خاطرنشان کرد: همانگونه که درباره بسیاری از شخصیتهای بزرگ تاریخ، گذر زمان امکان قضاوت دقیقتر را فراهم کرده است، درباره میراث ارزشمند رهبر شهید نیز آیندگان بهتر خواهند توانست عظمت خدمات و آثار ماندگار ایشان را تبیین کنند.
استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامهریزیهای انجامشده برای حضور مردم استان در آیین وداع و تشییع رهبر شهید اشاره کرد و گفت: با همدلی و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلابی و گروههای مردمی، مقدمات اعزام گسترده مردم گیلان به این مراسم فراهم شده است.
حقشناس با بیان اینکه حدود ۴ هزار نفر بهصورت سازماندهیشده از گیلان به مراسم بزرگداشت و تشییع رهبر شهید اعزام میشوند، افزود: پیشبینی میشود حضور مردمی فراتر از این عدد نیز بهصورت خودجوش انجام گیرد و مردم استان همچون همیشه با عشق، وفاداری و ارادت خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا در این آیین تاریخی حضور یابند.
وی از پیشبینی ۱۶۸ دستگاه اتوبوس، مینیبوس و خودروی سواری برای جابهجایی کاروانهای اعزامی خبر داد و اظهار کرد: این ناوگان به نیت ۱۶۸ شهید دانشآموز استان ساماندهی شده و کاروانهای اعزامی بامداد یکشنبه به سمت تهران حرکت خواهند کرد.
استاندار گیلان با تشریح اقدامات انجامشده برای مدیریت این اعزامها گفت: برای برگزاری منظم و باشکوه این برنامه، ۱۰ کمیته تخصصی شامل حملونقل، اسکان، پشتیبانی، امنیت، فرهنگی، اطلاعرسانی و سایر بخشهای مورد نیاز تشکیل شده و تاکنون چندین جلسه ستاد هماهنگی با حضور مسئولان اجرایی و نماینده ولیفقیه در استان برگزار شده است.
حقشناس با اشاره به هماهنگیهای انجامشده برای اسکان زائران در تهران افزود: هماهنگیهای لازم برای استفاده از مساجد، حسینیهها و سایر اماکن عمومی انجام شده و با همکاری سپاه، بسیج، جمعیت هلال احمر و دستگاههای خدماترسان، خدمات رفاهی، امدادی و پشتیبانی در طول مسیر و محل برگزاری مراسم ارائه خواهد شد.
وی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای خدماترسان و انتظامی استان گفت: پلیس راهور، نیروهای امدادی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادهای مسئول در حالت آمادهباش قرار دارند و تیمهای امدادی در مسیر حرکت کاروانها همراه زائران خواهند بود.
استاندار گیلان با تأکید بر مردمی بودن این حضور تصریح کرد: وظیفه دستگاههای اجرایی، پشتیبانی، هماهنگی و فراهم کردن زیرساختهای لازم است و اصل این حضور، جلوهای از عشق، وفاداری و ارادت مردم گیلان به آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و رهبر شهید خواهد بود.
حقشناس همچنین از برگزاری آیینهای بزرگداشت همزمان با مراسم تهران در رشت و سایر شهرستانهای استان خبر داد و گفت: مراسمی در میدان شهدای ذهاب رشت و همچنین آیین رسمی در مصلای امام خمینی(ره) رشت برگزار خواهد شد و سایر شهرستانها نیز برنامههای متناسب با این مناسبت را تدارک دیدهاند.
وی در پایان با دعوت از مردم گیلان برای حضور پرشور، منظم و باشکوه در این آیین ملی و معنوی خاطرنشان کرد: حضور گسترده ملت ایران در مراسم بدرقه رهبر شهید، پیام روشنی از وحدت، انسجام ملی، استمرار راه شهدا و پایبندی ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی به جهانیان مخابره خواهد کرد.
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