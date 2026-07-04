به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برپایی ایستگاههای صلواتی طی زمان برگزاری آیین وداع و تشییع اجتناب ناپذیر است اما این ایستگاهها به منظور حفظ سلامت شرکتکنندگان میبایست توصیههای بهداشتی زیر را رعایت کنند:
۱. استفاده از روپوش به رنگ روشن، دستکش و ماسک توسط همه کارکنان در ایستگاه صلواتی
۲. عدم حضور کارکنان دارای علائم بیماری گاستروانتریت و سرماخوردگی
۳. رعایت بهداشت فردی توسط تمام دستاندرکاران در تهیه و توزیع مواد خوراکی و آشامیدنی
۴. توزیع مواد غذایی و آشامیدنی بستهبندی و دارای مشخصات بهداشتی
۵. استفاده از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی شبکه لولهکشی در ایستگاههای صلواتی
۶. عدم توزیع انواع نوشیدنی از جمله شربت آبلیمو، آشامیدنی و خوردنی فله
۷. عدم توزیع آشامیدنی و خوردنی مشکوک و تقلبی مانند ربتهای رنگی دارای اسانس
۸. استفاده از لیوانهای کاغذی یا گیاهی برای توزیع نوشیدنیهای داغ
۹. اجتناب از نگهداری مواد غذایی پختهشده در دمای محیط بیش از دو ساعت
۱۰. تهیه جعبه کمکهای اولیه
۱۱. عدم استعمال دخانیات در ایستگاه صلواتی
۱۲. تهیه سطل زبالههای بزرگ و مناسب مجهز به کیسه زباله
۱۳. خودداری از پراکندهکردن زباله در محیط و جمعآوری مستمر زباله تولیدی در کیسههای زباله
۱۴. استفاده از قند، شکر و خرمای تکنفره با بستههای بهداشتی
۱۵. توجه به تاریخ تولید و انقضای مواد غذایی و آبهای بستهبندی
۱۶. استفاده از یخهای بهداشتی و بسته بندی شده برای خنک کردن آب
۱۷. عدم قبول نذورات از افراد ناشناس توسط ایستگاههای صلواتی، از جمله این توصیه هاست.
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