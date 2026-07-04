قالیباف: قدردان همراهی ملت پاکستان در دوران سختی هستیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یوسفرضا گیلانی رئیس مجلس سنای پاکستان در حاشیه مراسم وداع و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و تشییع پیکرهای مطهر، با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
قالیباف در این دیدار ضمن تقدیر از حضور هیأت پارلمانی پاکستان، از همراهی ملت این کشور در «جنگ رمضان» تشکر کرد و گفت: ما قدردان مردم و مقامات پاکستان هستیم؛ مردم پاکستان، دوستان دوران خوشی و سختی هستند.
یوسفرضا گیلانی نیز ضمن ابراز تسلیت به مناسبت شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی به مردم و مقامات ایران، با اشاره به پیشینه سفرهای متعدد خود به تهران، اظهار کرد: زمانی که رئیس مجلس ملی بودم، برای تشییع پیکر حضرت امام (ره) به تهران سفر کردم؛ پس از آن نیز در دوران تصدی نخستوزیری و دیگر مسئولیتها بارها به ایران سفر داشتم.
رئیس مجلس سنای پاکستان افزود: بیشتر این سفرها در دورانی انجام شد که حضرت آیتالله خامنهای رهبر ایران بودند و من شاهد بودم که در این دوران، تحولات زیادی در ایران ایجاد شد و کشور گامهای مؤثری را رو به جلو برداشت.
گیلانی با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در میدان مبارزه و دیپلماسی، تصریح کرد: من چشمانداز روشنی برای ایران میبینم و با پیشرفت ایران، صلح و ثبات در منطقه نیز رو به جلو حرکت خواهد کرد.
رئیس مجلس سنای پاکستان در پایان بر ضرورت تقویت همکاریهای پارلمانی تأکید کرد و گفت: فرصتهای بسیاری برای همکاری بین مجلس شورای اسلامی ایران و مجلس سنای پاکستان وجود دارد و من باور دارم که توسعه روابط مردم با مردم در سطوح مختلف و همچنین تعاملات مقامات دو کشور، میتواند باعث گشایشهای بیشتر در مناسبات دوجانبه شود.
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