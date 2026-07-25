کابینه نتانیاهو کرانه باختری را به بشکه باروت تبدیل کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یائیر گولان، رئیس حزب «دموکرات‌ها» در رژیم صهیونیستی، روز شنبه هشدار داد که کابینه بنیامین نتانیاهو با سیاست‌های خود، کرانه باختری را به «بشکه باروتی» تبدیل کرده است که امنیت این رژیم را تهدید می‌کند.

گولان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» تأکید کرد که کابینه نتانیاهو و دو وزیر آن، بزالل اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر، به‌صورت عمدی در حال ایجاد شرایطی «انفجاری» در کرانه باختری هستند.

وی افزود که شهرک‌نشینان افراطی طی ماه‌های گذشته به‌طور سازمان‌یافته در پی ایجاد درگیری، شعله‌ور کردن تنش‌ها و کشاندن ارتش و رژیم صهیونیستی به رویارویی گسترده‌تر بوده‌اند.

رئیس حزب دموکرات‌های سرزمین‌های اشغالی تصریح کرد که کابینه، به‌جای مهار این شهرک‌نشینان، از آنها حمایت کرده و با همراهی وزیر جنگ، ایجاد شهرک‌ها و کانون‌های جدید و غیرقانونی را اعلام می‌کند؛ اقدامی که به گفته او، خطرات امنیتی را افزایش داده و به جای دور کردن غیرنظامیان از مناطق تنش‌زا، بر دامنه درگیری‌ها می‌افزاید.

گولان همچنین کابینه نتانیاهو را «شکست‌خورده و دور از واقعیت» توصیف کرد و گفت این کابینه از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) هیچ درسی نگرفته است؛ در حالی که باید جبهه‌های درگیری را کاهش داده و فرصت تمرکز ارتش بر مأموریت‌های اصلی را فراهم می‌کرد، اما اکنون با وجود فرسایش شدید نیروهای ذخیره، در حال ایجاد کانون‌های جدید تنش است.

کرانه باختری؛ بشکه باروتی که با خون انسان‌ها پرداخت می‌شود

وی تأکید کرد که نتانیاهو و کاتس با سیاست‌های خود، کرانه باختری را به «بشکه باروتی» تبدیل کرده‌اند که بهای آن با خون انسان‌ها پرداخت می‌شود و هرگونه تشدید تنش، جان افراد، به‌ویژه نظامیان رژیم صهیونیستی را که برای جبران پیامدهای این سیاست‌ها به میدان فرستاده می‌شوند، به خطر می‌اندازد.

گولان در ادامه خواستار انجام تحقیقات جامع درباره حوادث رخ‌داده در منطقه شهرک «حفات جلعاد» شد و ضمن ابراز تأسف از شهادت فلسطینی‌ها و کشته شدن صهیونیست‌ها، بر بازداشت و محاکمه تمامی عاملان اقدامات خشونت‌آمیز تأکید کرد.

وی همچنین متعهد شد که کابینه نتانیاهو را کنار بزند و مانع از ادامه حضور و رفت‌آمد شهرک‌نشینان به مناطق پرتنش در کرانه باختری شود.

گولان در پایان تأکید کرد که کابینه کنونی با اولویت دادن به بقای سیاسی خود، امنیت رژیم صهیونیستی و مسئولیتش در قبال شهروندان و نظامیان را به خطر انداخته است.

این اظهارات یک روز پس از حمله شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «تل» در نزدیکی نابلس مطرح شد؛ حمله‌ای که به شهادت چهار فلسطینی و زخمی شدن چهار نفر دیگر انجامید. هم‌زمان، در جریان تیراندازی هنگام مقابله ساکنان با این حمله، دو صهیونیست نیز کشته شدند.

در پی این تحولات، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، دستور اجرای عملیات نظامی گسترده در کرانه باختری را صادر کردند.

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