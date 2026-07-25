به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی نیروهای مسلح یمن بعد از ظهر امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما دو عملیات نظامی منحصر به فرد انجام دادیم که در اولین عملیات، اهداف مهم و حساسی در تأسیسات آرامکو در جیزان، با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفت.

در ادامه بیانیه آمده است، ارتش یمن در عملیات دوم، اهداف حساس شرکت آرامکو را در ینبع به وسیله تعدادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد هدف قرار داد.

سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه بیانیه خود تأکید کرد، هر دو عملیات دقیق و با موفقیت انجام شد.

وی همچنین گفت: محاصره دریایی اعمال شده بر «دشمن سعودی» همچنان پابرجاست.

یحیی سریع تصریح کرد: «تشدید تجاوزات، میزان عزم عربستان برای ادامه محاصره مردم یمن و نقض حاکمیت کشورمان را تأیید می‌کند.»

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان هشدار داد، بر اساس تحولات میدانی در ساعات و روزهای آینده، در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید»،در گسترش اقدامات و تشدید گام‌های خود هیچ تردیدی از خود نشان نخواهد داد.

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