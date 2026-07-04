موضوع عروج رهبر شهید در هفتمین رویداد «نقش میان میدان»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هفتمین رویداد «نقش میان میدان» با موضوع عروج رهبر شهید با خلق دو اثر هنری توسط سه هنرمند، زیر پل حافظ برگزار خواهد شد.
بعدازظهر امروز شنبه ۱۳ تیرماه برای نخستین بار در یک رویداد، شاهد خلق دو اثر هنری توسط سه نقاش از استانهای اصفهان، قم و بوشهر خواهیم بود.
طبق برنامهریزی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، قرار است در هفتمین رویداد هنری «نقش میان میدان»، امیر تدین از اصفهان و سیدعلی قافلهباشی از قم به اجرای تابلویی بزرگ با ابعاد۲ متر در ۶ متر به موضوع عروج رهبر شهید بپردازند. همچنین استاد علی بحرینی از بوشهر اثر دیگری با همین مضمون خلق خواهد کرد.
آثار این رویداد از بعدازظهر ۱۳ تیرماه تا بعدازظهر فردا یکشنبه ۱۴ تیرماه با تکنیک اکریلیک روی بوم اجرا خواهند شد و در حوزه هنری رونمایی میشوند. مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری از اهالی هنر برای مشارکت و همکاری در خلق این آثار دعوت میکند.
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