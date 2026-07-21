به گزارش خبرگزاری بینالملی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با انتشار پیامی در صفحه ایکس، مراتب همدردی خود با سیلزدگان مناطق شرقی افغانستان را ابراز کرد.
این سفارت «با ابراز تاسف از وقوع سیلاب در ولایت نورستان و مناطق شرقی افغانستان، ضمن ابراز تسلیت برای جان باختگان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحین، با خانوادههای آسیب دیده ابراز همدردی میکند.»
بارش شدید باران و جاری شدن سیل ویرانگر، عصر دیروز (دوشنبه ۲۹ تیر) در مرکز استان نورستان افغانستان دهها کشته و زخمی برجای گذاشت و بر اساس اعلام طالبان، بیش از ۱۰۰ نفر هم ناپدید شدند.
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