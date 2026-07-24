به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود گرمای شدید هوا و افزایش دمای هوا، موج عظیم زائران اربعین همچنان مسیر خود را به سوی کربلای معلی ادامه می‌دهد.

کاروان‌های زائران پس از عبور از استان‌های بصره و ناصریه، به حومه و مرکز شهر سماوه رسیده‌اند و شماری از آنان نیز خود را به شهرستان رمیثه رسانده‌اند. همزمان، حرکت زائران در شهرهای دراجی، خضر، سماوه و رمیثه به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

زائران در قالب موکب‌های حامل پرچم، کاروان‌های اسب‌سوار، گروه‌های مردان و زنان و همچنین دسته‌های کوچک، مسیر پیاده‌روی به سوی حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را طی می‌کنند.

در همین حال، موکب‌های خدمت‌رسان نیز با بسیج همه امکانات خود، بهترین خدمات را به زائران پیاده ارائه می‌دهند.

این سیل انسانی با وجود شرایط سخت جوی و گرمای طاقت‌فرسا، بر ادامه مسیر خود تا حرم سیدالشهدا (ع) اصرار دارد و هیچ اعتنایی به وضعیت آب‌وهوا ندارد.

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