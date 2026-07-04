به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با تاکید بر جایگاه دانشگاه در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: دانشگاه در نگاه ایشان تنها مأمور تربیت نیروی متخصص نبود، بلکه باید به مرکزی برای تولید علم، افزایش اقتدار ملی، پاسخگویی به نیازهای کشور و تربیت نیروهای مؤمن، متعهد و مسئولیتپذیر تبدیل شود.
وی با بیان اینکه «تحقیق» یکی از پرتکرارترین محورهای بیانات رهبر شهید در دیدار با استادان، دانشجویان و نخبگان علمی بود، افزود: از نگاه ایشان، کشوری که پژوهش را به حاشیه براند، در مسیر پیشرفت و توسعه نیز با توقف مواجه خواهد شد؛ از این رو تحقیق نه یک فعالیت جانبی، بلکه موتور محرک پیشرفت و زیربنای اقتدار علمی و اقتصادی کشور به شمار میرود.
حجتالاسلام والمسلمین کرمی ادامه داد: انتظار رهبر شهید از دانشگاه، صرفاً آموزش و انتقال دانش نبود، بلکه دانشگاه باید محیطی برای شکلگیری ایدههای نو، شناسایی مسائل کشور و ارائه راهکارهای علمی برای حل چالشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه باشد.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به تفاوت میان «انتقال علم» و «تولید علم» خاطرنشان کرد: از منظر رهبر شهید، فراگیری دانش زمانی ارزشمند است که به نوآوری، نظریهپردازی و خلق دانش جدید منجر شود؛ از این رو شکلگیری فرهنگ نوآوری و حمایت از ایدههای خلاقانه در دانشگاهها از مهمترین مطالبات ایشان بود.
وی افزود: رهبر شهید در کنار نوآوری، بر «جرأت علمی» نیز تأکید ویژه داشتند و معتقد بودند پیشرفت علمی بدون اعتماد به نفس ملی، خودباوری و جسارت در ارائه نظریههای جدید امکانپذیر نیست؛ البته این نوآوری باید بر پایه پژوهش عمیق، روش علمی و استدلال متقن استوار باشد تا به مرجعیت علمی کشور بیانجامد.
حجتالاسلام والمسلمین کرمی با اشاره به نقش دانشگاه در حل مسائل کشور اظهار کرد: در نگاه رهبر شهید، ارزش پژوهش زمانی آشکار میشود که بتواند کیفیت زندگی مردم را ارتقاء دهد، به رفع مشکلات اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی کمک کند و زمینه اقتدار و پیشرفت کشور را فراهم سازد. از همین رو، توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، فناوری، شرکتهای دانشبنیان و دستگاههای اجرایی همواره مورد تأکید ایشان قرار داشت.
وی در ادامه با اشاره به بعد فرهنگی مطالبات رهبر شهید گفت: در منظومه فکری ایشان، دانشگاه علاوه بر رسالت علمی، نهادی فرهنگساز نیز به شمار میرود و پیشرفت علمی بدون تقویت هویت فرهنگی، اخلاقی و انقلابی نمیتواند توسعهای متوازن و پایدار را برای کشور رقم بزند.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تصریح کرد: رهبر شهید همواره بر نقش استادان، نخبگان و تشکلهای دانشجویی در تعمیق فرهنگ گفتوگو، آزاداندیشی، مطالبهگری، اخلاق علمی، امیدآفرینی، مسئولیتپذیری اجتماعی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی دانشگاهها تأکید داشتند و معتقد بودند محیط دانشگاه باید بستری برای رشد همزمان علم، فرهنگ و اخلاق باشد.
حجتالاسلام والمسلمین کرمی با بیان اینکه رهبر شهید، دانشگاه را یکی از مهمترین کانونهای تحقق تمدن نوین اسلامی میدانستند، اذعان کرد: در این نگاه، تولید علم زمانی به نقطه مطلوب میرسد که در خدمت ارتقای فرهنگ عمومی، حل مسائل جامعه، پیشرفت همهجانبه کشور و تربیت مدیران و نخبگان آینده ایران قرار گیرد.
وی یادآور شد: اگرچه طی سالهای گذشته پیشرفتهای قابل توجهی در حوزه تولید علم، توسعه فناوری، گسترش شرکتهای دانشبنیان و تربیت نیروی انسانی متخصص حاصل شده است، اما موضوعاتی همچون تبدیل پژوهش به ثروت، تقویت مرجعیت علمی، جلوگیری از مهاجرت نخبگان، توسعه پژوهشهای مسئلهمحور، ارتقای نقش دانشگاه در حل مسائل کشور و تقویت کارکرد فرهنگی دانشگاهها همچنان از جمله مطالبات مهم و نیازمند توجه جدی به شمار میرود.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در پایان تأکید کرد: مرور مطالبات رهبر شهید نشان میدهد نقشه راه ترسیمشده برای دانشگاههای کشور، صرفاً به ارتقای شاخصهای آموزشی و پژوهشی محدود نمیشود، بلکه دانشگاه مطلوب از نگاه ایشان نهادی است که به صورت همزمان در عرصههای علم، فرهنگ، فناوری، اخلاق، تربیت سرمایه انسانی و حل مسائل کشور نقشآفرینی کرده و زمینهساز پیشرفت پایدار و تمدنسازی ایران اسلامی باشد
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