فعالیت ۲۴ ساعته موکب مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی در آستانه تشییع تاریخی رهبر شهید امت + فیلم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رضا شجاعی، خادم موکب مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، از آمادگی کامل این موکب برای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران در آستانه مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید امت خبر داد.

وی با بیان اینکه موکب مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی از غروب روز یکشنبه ۱۳ تیرماه فعالیت خود را به صورت ۲۴ ساعته آغاز می‌کند، گفت: این موکب تا پایان شب سه‌شنبه ۱۶ تیرماه به صورت شبانه‌روزی به زائران و عزاداران خدمت‌رسانی خواهد کرد.

شجاعی با اشاره به ظرفیت خدمات این موکب افزود: امکان اسکان موقت در این مجموعه فراهم شده است و علاوه بر اسکان، پذیرایی، از زائران و عزاداران امام شهید انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: موکب مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی در ایام جنگ تحمیلی بیش از ۴ ماه فعالیت مستمر شبانه داشته و برپا بوده است و به مردم و زائران خدمت‌رسانی فرهنگی و پذیرایی کرده است، اما با توجه به برگزاری مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید امت، در ایام مذکور خدمات آن به صورت ۲۴ ساعته ارائه خواهد شد تا در این اتفاق مهم تاریخی قطره ای از دریای بی کران ملت مبعوث شده باشد.

با توجه به فعالیت شبانه روزی موکب مردمی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی جهت پذیرائی از زائرین عزیز در ایام تشییع امام شهید در شهر مقدس قم، جهت مشارکت در این فیض عظیم می توانید به روش ذیل اقدام نمایید:

شماره کارت:

۶۰۳۷۹۹۷۳۹۶۸۹۳۵۶۳

به نام مجتبی احمدنژاد

هماهنگی جهت کمک های غیر نقدی:

۰۹۱۲۷۵۸۳۵۸۳

با توجه به گرمای هوا و ضرورت تأمین آب آشامیدنی خنک برای زائرین، اهدای یخ و ملزومات تهیه شربت مثل شکر و ... در اولویت می باشد.

.

.............

پایان پیام