حمایت قرارگاه مردمی اصحاب هنر و رسانه از خبرنگاران برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب/تجلیل از برترین آثار تصویری و خبری در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسول خادم رئیس قرارگاه مردمی اصحاب هنر و رسانه، در نشست رسانه ای که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه اظهار داشت: قرارگاه مردمی اصحاب هنر و رسانه پیش از این با برپایی موکبی در خیابان باجک، موفق شد ۵۰ شب پیاپی برنامههای فرهنگی و هنری متنوعی را با استقبال مردم برگزار کند و اکنون با بهرهگیری از همان ظرفیتها و تجربیات ارزشمند، آمادگی داریم تا در ایام برگزاری مراسم تشییع حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (ره)، خادم و میزبان اصحاب رسانه باشیم.
تسهیلات اسکان و پذیرایی برای اصحاب رسانه
وی در تشریح جزئیات این میزبانی افزود: وظیفه خود میدانیم که در حد توان و مقدورات، بستری فراهم کنیم تا خبرنگاران، عکاسان و عوامل رسانهای که برای پوشش این رویداد تاریخی از سراسر کشور به قم میآیند، دغدغهای برای اسکان و پذیرایی نداشته باشند. هدف ما این است که جایگاه خبرنگاران و اصحاب رسانه در مراسم تشییع، به بهترین نحو ممکن جانمایی و مدیریت شود تا آنها بتوانند با آرامش، رسالت حرفهای خود را در ثبت این حماسه ملی به انجام برسانند.
برنامه ویژه برای تقدیر از برترین آثار
رئیس قرارگاه مردمی اصحاب هنر و رسانه با تأکید بر اهمیت کیفی آثار تولیدی در این ایام گفت: برای انگیزش و ارج نهادن به تلاشهای هنرمندان و خبرنگاران، برنامهای ویژه طراحی کردهایم. بر این اساس، آثار تولیدی شامل بهترین عکسها و گزارشهای تهیهشده در جریان مراسم تشییع، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در پایان از پدیدآورندگان برترین کارهای هنری و رسانهای به شکلی شایسته تقدیر خواهیم کرد.
خادم در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت و همافزایی همهجانبه، شاهد برپایی مراسمی در شأن جایگاه رهبر شهیدمان باشیم و این قرارگاه بتواند در مسیر تحقق این هدف، بازویی برای فعالان حوزه خبر و تصویر باشد.
بسیج کامل ظرفیتهای فرهنگی و اقامتی قم برای میزبانی از هنرمندان کشور/ از برپایی «خیمه هنر» تا اختصاص سینماها به خدمترسانی زائران
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و مسئول ستاد ارتباط با هنرمندان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، از آمادهسازی تمامی ظرفیتهای زیرساختی و فرهنگی این اداره کل برای میزبانی از هنرمندان، اصحاب رسانه و فیلمسازان کشور خبر داد.
تجهیز دو مرکز فرهنگی برای میزبانی ملی
محسن حیدری اتابک، در نشست خبری که امروز در داره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد، با اشاره به ضرورت هماهنگی برای پذیرایی از هنرمندان اعزامی از تهران و سایر نقاط کشور، اظهار داشت: با تدابیر اتخاذ شده، دو ساختمان اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شامل تالار فرهنگ و هنر (واقع در میدان نواب) و ساختمان مرکزی اداره کل (واقع در خیابان جمهوری اسلامی)، به طور کامل تجهیز شده و پذیرای مهمانان عزیز، مستندسازان، فیلمسازان و خبرنگاران کشوری هستند که برای پوشش مراسم تشییع به قم سفر کردهاند.
«خیمه هنر»؛ کانون برنامههای فرهنگی در ایام سوگواری
وی با تأکید بر بهرهگیری از توانمندیهای «قرارگاه هنری» که پیشتر رکورد فعالیت ۵۰ شب را در خیابان سمیه (باجک) به ثبت رسانده بود، افزود: با همافزایی با هنرمندان این قرارگاه، خیمهای با عنوان «خیمه هنر» در تالار فرهنگ و هنر میدان نواب برپا شده است که این خیمه بهعنوان پایگاه اصلی، میزبان اجرای نمایشهای خیابانی با محوریت مفهوم «جنگ رمضان»، برگزاری نمایشگاههای هنرهای تجسمی، خوشنویسی زنده و آیینهای تعزیه برای زائران و مجاوران خواهد بود.
پذیرایی و پشتیبانی لجستیک در ایام ازدحام
مسئول ستاد ارتباط با هنرمندان با بیان اینکه برنامههای این ستاد بهطور ویژه بر روزهای دوشنبه و سهشنبه (روزهای اوج تشییع) متمرکز است، تصریح کرد: در کنار برنامههای فرهنگی، گروههایی از استان مرکزی به عنوان مهمان در کنار ما حضور دارند که با تهیه ۸۰۰ کیلوگرم آرد، اقدام به پخت و توزیع نان صلواتی در میان جمعیت زائر میکنند. همچنین ایستگاههای صلواتی توزیع آب و خدمات رفاهی در جوار خیمه هنر برای مدیریت ازدحام جمعیت و خدمترسانی به زائران پیشبینی شده است.
کارنامه «جنگ رمضان» و فعالیت انجمنهای تخصصی
حیدری اتابک با ارائه گزارش عملکرد هنرمندان در بازه زمانی «جنگ رمضان» گفت: «هنرمندان متعهد ما در طول بیش از ۱۰۰ شب حضور فعال در میدان، موفق به اجرای ۴۳ برنامه شاخص شدند، تصریح کرد: در این مسیر، انجمنهای نمایش، تجسمی، عکاسان، خوشنویسی، پویانمایی و حتی مد و لباس با دریافت کلیه مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح، نقش مؤثری در تبیین فضای هنری شهر ایفا کردند.وی افزود: «تمامی مراحل اداری، مکاتبات و ثبتنامهای مربوط به ورود و استقرار هنرمندان کشور توسط این ستاد انجام شده است.»
سیاست جدید سینماهای استان در روزهای تشییع
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد قم در خصوص تغییر کاربری سینماهای استان در این ایام اعلام کرد: در راستای خدمترسانی به زائران، تمامی سینماهای قم در روزهای دوشنبه و سهشنبه، ضمن تعطیلی اکران عمومی، به عنوان مراکز خدماتی و استراحتگاه برای عموم مردم و زائران باز خواهند بود. همچنین پس از پایان تعطیلات رسمی و از سرگیری اکرانها، مقرر شده است پیش از نمایش تمامی فیلمها، تیزر اختصاصی تولید شده با موضوع «جنگ رمضان» و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب پخش شود تا دین خود را به آرمانهای ایشان ادا کنیم.
برپایی «خیمه هنر» در سوگ رهبر شهید مدیر «قرارگاه مردمی هنرمندان، سینما، تئاتر، تلویزیون و اصحاب رسانه» در نشست خبری اخیر خود که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، از برنامهریزی جامع برای نهادینهسازی فعالیتهای فرهنگی این مجموعه و برپایی «خیمه هنر» همزمان با ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
از ۵۰ شب ایستادگی هنری تا ثبت قانونی قرارگاه
سید روح اله حسینی با تشریح پیشینه این جریان فرهنگی اظهار داشت: «این حرکت که با رویکردی خودجوش در دهه کرامت و با برپایی استیج هنری در خیابان ۱۹ دی آغاز شد، طی ۵۰ شب فعالیت مستمر با اجرای برنامههای متنوعی نظیر تعزیه، نقالی، شعرخوانی، سرود و دکلمه، توانست پیوندی عمیق میان هنرمندان و مردم ایجاد کند .
وی با اشاره به حمایتهای مسئولان عالیرتبه از این حرکت مردمی افزود: «حضور مدیران ارشد استان و کشور، از جمله مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای دکتر احمدی و معاونین محترم استاندار، جناب آقایان حیدری و محمودی، مایه دلگرمی و تقویت جبهه فرهنگی استان شد.
مدیر قرارگاه با تأکید بر لزوم پایداری این جریان گفت: «با توجه به استقبال گسترده مردمی، هیئت مؤسس تشکیل شده و مراحل اداری برای ثبت قانونی قرارگاه در حال انجام است. هدف ما ایجاد بستری رسمی و پویا برای تداوم خدمترسانی هنری در مناسبتهای ملی و مذهبی، با تمرکز ویژه بر توسعه مواهب هنری در شهرهای تابعه و روستاهای کمبرخوردار استان قم است.»
«خیمه هنر»؛ کانونی برای مشارکت اصحاب رسانه و هنرمندان
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رویداد بزرگ تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب (۱۳ تا ۱۸ تیرماه) اظهار داشت: «در شرایط خطیر کنونی، «خیمه هنر» به عنوان موکبی فرهنگی در تالار فرهنگ و هنر میدان نواب برپا شده است تا فضا را برای روایت هنری این حماسه فراهم کند.»
وی در پایان با دعوت از تمامی اصحاب فرهنگ و رسانه خاطرنشان کرد: «از تمامی هنرمندان سینما، تئاتر، تلویزیون، هنرهای تجسمی و همچنین خبرنگاران، عکاسان و مدیران سایتهای خبری دعوت میکنیم تا با حضور در این خیمه، در جریان انقلابی و فرهنگیِ میزبانی از زائران و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهیدمان مشارکت فعال داشته باشند.»
میزبانی از اهالی فرهنگ و زائران در «خیمه هنر»
صدیقه مشایخی عضو هیئت مدیره «قرارگاه مردمی هنرمندان، سینما، تئاتر، تلویزیون و اصحاب رسانه» و رئیس انجمن نمایش استان قم، نیز در ادامه از آغاز به کار رسمی «خیمه هنر» از شنبه، ۱۲ تیرماه، خبر داد و اظهار کرد :این خیمه به عنوان پایگاه اصلی فعالان هنر انقلاب، با هدف میزبانی از هنرمندان و زائرانی که برای مراسم تشییع به قم سفر کردهاند، با اجرای نمایشهای خیابانی با موضوع «جنگ رمضان»، هنرهای تجسمی، خوشنویسی زنده و تعزیه » فعالیت میکند.
وی با اعلام زمانبندی این رویداد اظهار داشت: فعالیتهای خیمه هنر از روز شنبه، دوازدهم تیرماه در تالار فرهنگ و هنر میدان نواب آغاز میشود و برآورد اولیه ما برای استمرار این برنامه در گام نخست، یک هفته تا ۱۰ روز است؛ اما نگاه بلندمدت قرارگاه، تداوم این جریان هنری تا اربعین حسینی است تا پرچم این خیمه هنری برافراشته باقی بماند و افتخار خدمتگزاری به مردم شریف قم و هنرمندان استان را داشته باشیم.
تنوع در اجراهای هنری و آیینی
وی با اشاره به رویکرد این قرارگاه در میزبانی از زائران و شهروندان تصریح کرد: در این قرارگاه، تالار فرهنگ و هنر به پایگاهی برای ارائه آثار هنری تبدیل شده است.. و برنامههای ما شامل اجرای نمایش، تعزیه، گروههای سرود، مداحی و شعرخوانی در رثای رهبر شهید انقلاب و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
مشایخی در ادامه به معرفی آثار نمایشی آمادهشده برای اجرا پرداخت و گفت: «سه نمایش ویژه برای این ایام در نظر گرفتهایم که عبارتند از: نمایش «زنگ پرواز»، نمایش «نقل این نو» (با موضوع روایت دلاوریهای زنان ایرانزمین و شهدای بانوی کشور)، و همچنین نمایشی ویژه در سوگ شهید محمد طاها که به دست رژیم صهیونیستی در شهرک ولایت قم به شهادت رسید.»
برنامهریزی شبانه و تخصصی برای گروههای هنری
این فعال فرهنگی در خصوص نحوه برگزاری این برنامهها توضیح داد: «برنامهریزی بهگونهای است که شبها در بازههای زمانی مشخص، از ظرفیت گروههای مختلف استفاده کنیم. به عنوان مثال، در بخش نمایش و تعزیه، هر گروه به مدت سه شب میزبان مخاطبان خواهد بود تا تنوع و کیفیت برنامهها حفظ شود. این تعامل با گروههای مختلف هنری، از جمله گروه تعزیهخوان کرمپور و سایر گروههای آیینی استان، در دستور کار قرار دارد.»
برنامههای ویژه ایام تشییع
وی در پایان با تأکید بر اهتمام ویژه قرارگاه به ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، افزود: «برای روزهای دوشنبه و سهشنبه، برنامههای محوری ما بهطور کامل به عزاداری اختصاص دارد. در این روزها، با حضور مداحان و شاعران آیینی، مراسم ویژهای برای گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهیدمان برگزار خواهد شد تا دین خود را به آرمانهای ایشان ادا کنیم.»
مشایخی در تشریح آثار نمایشی افزود: «سه اثر نمایشی با عناوین «زنگ پرواز»، «نقل ایننو» (روایت دلاوریهای زنان ایران) و نمایشی ویژه در رثای شهید «محمد طاها» (شهید ترور در شهرک ولایت قم) برای اجرا آماده شده است که به صورت چرخشی توسط گروههای هنری اجرا خواهد شد.
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