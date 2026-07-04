به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ فاطمه چوپانی معاون اجرایی بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها در گفتگو با خبرنگار ابنا با تأکید بر همگامیِ خادمان این مجموعه با ملت سوگوار ایران، اظهار داشت: خادمان بنیاد آبشار عاطفه‌ها با آماده سازی خدمات به زائران از روز پنج شنبه ۱۱ تیرماه خدمات خود را از نخستین ساعات صبح شنبه با هدف تکریم زائران و شرکت‌کنندگان در آیین وداع، در شریان‌های اصلی تهران آغاز کردند.

استقرار مواکب در نقاط کلیدی شهر

معاون اجرایی بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها، با اشاره به جانمایی دقیق مواکب جهت تسهیل دسترسی مردم، افزود: تلاش کردیم تا با استقرار ۱۰ موکب در هسته مرکزی خیابان انقلاب (روبروی دانشگاه تهران) و موکبی ویژه در خیابان سهروردی (مجاورت مصلی تهران)، فضای خدمت‌رسانی را برای سوگواران تسهیل کنیم. همچنین با مدیریت معاونت امور بین‌الملل، موکبی محوری در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) مستقر شد تا به‌طور مستمر میزبان هیئت‌ها، شخصیت‌ها و مسافران خارجی باشد.

پیوست فرهنگی؛ ترویج مکتب سرخ عاشورا

معاون اجرایی بنیاد بین‌المللی آبشارعاطفه‌ها، در بخش دیگری از سخنان خود، مواکب بنیاد را فراتر از ایستگاه‌های پذیرایی دانست و تأکید کرد: این ایستگاه‌ها بستری برای ترویج فرهنگ ولایت‌مداری، ایستادگی و ایثار است. هدف ما در این حرکت، انتقال پیام مکتب سرخ عاشورا به نسل جوان و مخاطبان داخلی و بین‌المللی است.

یادمان «کفش‌های جامانده»؛ فریاد مظلومیت در قلب فرودگاه

وی با معرفی بخش برجسته حضور بنیاد در فرودگاه امام خمینی(ره)، یعنی برپایی یادمان «کفش‌های جامانده»، گفت: این یادمان که در سالن سلام و با همکاری سازمان‌های مردم‌نهادِ دارای مقام مشورتی سازمان ملل برپا شده، ادای احترامی است به دانش‌آموزان مظلوم میناب و شهدای ناوشکن قهرمان دنا. این نماد عاطفی، رنج خانواده‌ها و ارزش والای جان انسان‌ها را به تصویر می‌کشد و پیام مسئولیت‌پذیری اجتماعی ما را به مسافران خارجی منتقل می‌کند.

زبان هنر، مرز نمی‌شناسد

چوپانی در پایان با اشاره به بازخوردهای بین‌المللی این اقدام تصریح کرد: استقبال بی‌نظیر هیئت‌های خارجی از یادمان کفش‌های جامانده و ادای احترام آنان به شهدای ایرانی، گواهی است بر اینکه زبان هنر، صلح و شهادت، مرزهای جغرافیایی را درمی‌نوردد. ما مفتخریم که توانستیم صدای مظلومیت و ایستادگی ملت ایران را از طریق این زبانِ جهانی، به گوش جهانیان برسانیم.