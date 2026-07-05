به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اقامۀ نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده شهیدشان، به امامت آیت‌الله سبحانی در مصلای تهران برگزار می‌شود.

طبق اعلام مجری مراسم وداع با آقای شهید ایران، نماز بر پیکر رهبر شهید و سایر شهدا توسط آیت الله العظمی جعفر سبحانی اقامه می شود.

نماز بر پیکرها امروز به دلیل اهمیت آن سه بار به ترتیب بر پیکر آقای شهید انقلاب، نماز دوم بر شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح الهدی باقری و شهیده زهرا حدادعادل و نماز سوم بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی نوه ایشان خوانده می شود.

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