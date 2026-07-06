به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئله میراث فکری و راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی، به‌ویژه در حوزه مقاومت و امت‌سازی، همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در میان علما و اندیشمندان جهان اسلام است. در همین راستا، شیخ سلیم مولوی، از علمای کشور عراق و از اساتید حوزه علمیه جامعه المصطفی العالمیه(ص)، در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا، به تبیین ابعاد مختلف میراث رهبر شهید، نقش ایشان در جهانی‌سازی گفتمان مقاومت و جایگاه ویژه ایشان در میان مردم عراق پرداخت.

رهبر شهید، ضامن تداوم نظام اسلامی و پروژه مقاومت

شیخ سلیم مولوی در ابتدای این گفت‌وگو اظهار داشت: حقیقتاً مسئله میراث مرتبط با مقاومت و چگونگی شکل‌گیری این میراث به دست رهبر شهید، موضوعی بسیار مهم است. روشن است که در اینجا با دو مسئله مواجه هستیم؛ نخست مسئله ایجاد، و دوم مسئله تداوم.

وی افزود: مسئله تداوم، یک بحث قرآنی است؛ چنان‌که خداوند می‌فرماید: «لا إله إلا هو الحی القیوم». «قیوم» به معنای استمرار و حفظ چیزی پس از ایجاد آن است.

این عالم عراقی ادامه داد: امام خمینی(ره) هنگامی که نظام جمهوری اسلامی را بنیان نهاد و این دولت عظیم را تأسیس کرد، طبیعتاً مسئله استمرار و پایداری آن نیز ضروری بود. بنایی که امام خمینی پایه‌گذاری کرد، برای بقا به استمرار، بازسازی مستمر و پویایی نیاز داشت.

وی تصریح کرد: از همین رو، رهبر شهید، آیت‌الله خامنه‌ای، تمام ظرفیت‌ها و توان خود را برای حفظ و تداوم این نظام به کار گرفتند؛ چه در عرصه سیاسی، چه اجتماعی، چه دینی و چه معرفتی.

شیخ مولوی افزود: بنابراین، یکی از مهم‌ترین میراث‌های رهبر شهید، طراحی و اجرای برنامه‌هایی برای استمرار این نظام و تداوم پروژه مقاومت بود. از زمان رحلت امام خمینی(ره) و انتقال مسئولیت رهبری به ایشان، رهبر شهید تمامی مبانی فکری و راهبردی این مسیر را با قدرت دنبال کردند و حاصل آن، جایگاه کنونی جمهوری اسلامی و نفوذ گسترده پروژه مقاومت در منطقه است.

عبور از قومیت؛ راز جهانی‌شدن گفتمان مقاومت

استاد جامعه المصطفی در ادامه درباره عوامل گسترش این تفکر به کشورهای منطقه گفت: یکی از مهم‌ترین اصولی که رهبر شهید بر آن تکیه داشتند، عبور از مسئله قومیت بود.

وی توضیح داد: قومیت یکی از خطرناک‌ترین چالش‌ها در برابر تفکر شیعی است؛ زیرا تشیع صرفاً یک مذهب در کنار مذاهب دیگر نیست، بلکه یک مکتب فکری ریشه‌دار است که از آغاز ظهور اسلام شکل گرفت؛ از همان زمانی که پیامبر اکرم(ص) مسئله جانشینی امیرالمؤمنین علی(ع) را مطرح کردند.

او افزود: تفکر شیعی محدود به یک کشور نیست. همان‌طور که یهودیت در جغرافیایی خاص و مسیحیت در محدوده‌ای مشخص متمرکز شد، برخی تلاش کردند اسلام را نیز به قوم عرب محدود کنند، اما تفکر شیعی ذاتاً جهانی است.

شیخ مولوی تأکید کرد: رهبر شهید بر سنت‌های الهی در شکل‌گیری نظام‌های سیاسی، اجتماعی و دینی تکیه داشتند؛ چه در سطح دولت و چه در سطح ملت. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ایشان، انتقال این تفکر از چارچوب قومی به سطح مردمی و جهانی بود.

وی افزود: ملت‌هایی که از ظلم، استعمار و سلطه‌طلبی رنج می‌بردند، در این گفتمان راه نجات خود را یافتند. این همان چیزی بود که سبب شد ملت‌های مختلف، از پاکستان و عراق گرفته تا لبنان و یمن، با عزت و قدرت از این اندیشه استقبال کنند.

رهبر شهید؛ فراتر از مرجعیت، رهبر امت اسلامی

این عالم عراقی در ادامه گفت: باید میان مرجعیت دینی و رهبری امت اسلامی در عرصه سیاسی، اجتماعی و معرفتی تفاوت قائل شد.

وی اظهار داشت: برای برخی، آیت‌الله خامنه‌ای صرفاً مرجع تقلید بودند، اما برای بسیاری دیگر، ایشان رهبر امت اسلامی محسوب می‌شدند؛ شخصیتی که تمام توان خود را برای مقابله با ظلم و حمایت از مظلومان به کار گرفت.

شیخ مولوی افزود: اساس تفکر شیعی بر ساخت دولت الهی استوار است. در سنت الهی، چهار دولت بزرگ مطرح است: دولت حضرت سلیمان(ع)، دولت پیامبر اکرم(ص)، دولت امام مهدی(عج) و دولت سوم که دولت زمینه‌ساز ظهور است.

وی ادامه داد: این دولت سوم همان دولت تمهید و آماده‌سازی برای ظهور امام زمان(عج) است. امام عصر(عج) تا زمانی که زمینه ظهور فراهم نشود، ظهور نخواهد کرد. همان‌گونه که هیچ انقلاب بزرگی بدون پایگاه اجتماعی محکم به ثمر نمی‌رسد، ظهور نیز بدون آمادگی عمومی ممکن نیست.

او تأکید کرد: مردم در تفکر رهبر شهید، ایشان را یکی از بزرگ‌ترین رهبران پروژه دولت زمینه‌ساز ظهور می‌دانستند؛ شخصیتی که مسیر تحویل پرچم به صاحب‌الزمان(عج) را هموار می‌کرد.

تشییع رهبر شهید در عراق، حماسه‌ای تاریخی خواهد بود

شیخ سلیم مولوی در ادامه به جایگاه رهبر شهید در بین مردم عراق اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم تشییع در عراق، یک مطالبه عمومی مردم عراق و به‌ویژه شیوخ عشایر است.

وی افزود: همه می‌دانند که عراق جامعه‌ای عشیره‌ای و قبیله‌ای است و رؤسای قبایل با اشتیاق فراوان منتظر چنین روزی هستند.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: ما پیش‌تر نیز تشییع‌های نمادینی را در ناصریه، العماره، بغداد و بصره شاهد بودیم. این اتفاقات بازتابی از عمق عشق مردم عراق به رهبر شهید انقلاب اسلامی بود.

او گفت: مردم عراق ایشان را صرفاً یک مرجع دینی نمی‌دانند، بلکه او را رهبری آرمانی می‌بینند که تمام عمر خود را وقف اسلام، تشیع و محبت اهل‌بیت(ع) کرد.

شیخ مولوی اظهار داشت: وقتی خبر شهادت ایشان منتشر شد، در عراق زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودکان، همگی در سوگ فرو رفتند. مردم با اندوهی عمیق به خیابان‌ها آمدند؛ همانند مادری داغدار که فرزند خود را از دست داده باشد.

وی افزود: تصور کنید اگر پیکر رهبر شهید در بغداد، کربلا یا نجف تشییع شود، عشایر عراق چگونه استقبال خواهند کرد. آنان برای تشرف به حمل پیکر ایشان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

ملت عراق خانه‌های خود را به روی عزاداران جهان باز خواهند کرد

این عالم عراقی گفت: ملت عراق به موکب‌داری، مهمان‌نوازی و خدمت به زائران امام حسین(ع) شناخته می‌شود؛ از اربعین گرفته تا غدیر.

وی افزود: مردم عراق تنها به ارائه خدمات بسنده نمی‌کنند، بلکه خانه‌های خود را نیز در اختیار زائران قرار می‌دهند. من شخصاً انتظار دارم در روز تشییع رهبر شهید، تمام جهان به عراق بیاید.

او ادامه داد: مردم عراق خانه‌های خود را به روی همه عزادارانی که از سراسر جهان می‌آیند، خواهند گشود. آنان در رهبر شهید، حسینِ زمان را می‌بینند؛ مهمانی که برای دین، برای مردم و برای شیعیان اهل‌بیت(ع) جان خود را فدا کرد.

میراث رهبر شهید، ضربه‌ای قاطع بر پیکره ظلم

این عالم عراقی تاکید کرد: آنچه جهان در این صحنه خواهد دید، ضربه‌ای سهمگین بر پیکره ظلم، استبداد و استعمار خواهد بود.

شیخ سلیم مولوی در پایان خاطرنشان کرد: از خداوند متعال می‌خواهیم ظهور حضرت صاحب‌الزمان(عج) را به ما نشان دهد؛ ظهوری که بر پایه همان دولت زمینه‌سازی محقق خواهد شد که امام خمینی(ره) بنیان گذاشت و رهبر شهید، آیت‌الله خامنه‌ای، ارکان استمرار آن را استوار ساخت.