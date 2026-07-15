به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه در حسینیه کربلاییها در چهارراه گلوبندک تهران، به میزبانی عراقیهای مقیم و با حضور برخی سران و بزرگان عراقی برگزار شد.
ماجد غماس، مسئول دفتر سیاسی مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران، در سخنانی در این مراسم با اشاره به سادهزیستی رهبر شهید انقلاب، گفت: «ایشان زندگی بسیار سادهای با خانوادهاش داشت و وسوسههایی که متأسفانه بسیاری از مردم و سایر ملتها را گرفتار کرده بود، او را وسوسه نکرد و تا زمان شهادتش در این مسیر ثابتقدم ماند و شهادت ایشان نیز درسی برای ما بود. ایشان بر موضع و دفتر خود ثابت ماند و با وجود هشدارهای جدی، گفتند که ما از مردم ایران هستیم و در کنار آنها ایستادیم و همان خطراتی را که مردم ایران متحمل میشوند، ما نیز متحمل میشویم.»
وی افزود: «این یک ارزش بزرگ در این شخصیت بزرگ است که تأثیر عظیمی در میان ملت عراق و سایر ملتها داشت و این باعث شده بسیاری از مردم به این شخصیت با احترامی بسیار بیشتر از قبل نگاه کنند.»
نگاه ویژه رهبر شهید به عراق و مرجعیت دینی
غماس با اشاره به اینکه حضرت آیتالله خامنهای علاقه زیادی به عراق و مردم این کشور داشتند، تأکید کرد: «این نشاندهنده درک عمیق ایشان از جامعه عراق، تاریخ آن، تاریخ حوزههای علمیه، تاریخ عتبات عالیات، تاریخ مبارزه و فداکاریهای مردم عراق است. علاوه بر آن ایشان نگاه ویژهای به مرجعیت عالیقدر دینی در عراق داشت و با وجود اینکه دیدگاه خاص خود را درباره حوادث عراق داشت، اما با دیدگاه مرجعیت مخالفت نمیکرد و این یک فضیلت بزرگ برای انسانی با این عظمت و رهبری این نهاد بزرگ جمهوری اسلامی است.»
مسئول دفتر سیاسی مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران افزود: «امام خامنهای نماینده مکتب جهاد، علم، مسئولیت، استقامت، فداکاری و شهادت بود و ما باید برای الهام گرفتن از اصول این مکتب، تلاش کنیم و آن را به نسلهای خود بیاموزیم. توطئههای دشمنان بزرگ است و مسیر دشواری در پیش داریم و باید در این مسیر مسئولیتپذیر باشیم و میدان را ترک نکنیم.»
وی ادامه داد: «ما باید برای توطئههای دشمنان آماده باشیم، چرا که دشمن همواره در حال توطئه و مکر علیه ما و تضعیف تلاشهای ماست. مهمترین نکته در این زمینه وحدت سرنوشتساز و وجدانی بین ملتهای ایران و عراق است. ما با یک چالش بزرگ مواجه هستیم و دشمن سعی دارد در میان دو ملت ایران و عراق تفرقه ایجاد کند.»
تشییع میلیونی در عراق؛ ضربه مهلک به دشمن
غماس با اشاره به حضور میلیونی مردم عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید گفت: «قطعاً دشمن از طریق این تشییع میلیونی که ملت عراق انجام دادند، ضربه مهلکی متحمل شد. مشارکت داوطلبانه ویژگی غالب این تشییع جنازه بود، هیچ فراخوانی صورت نگرفت و تنها زمان و تاریخ تشییع اعلام شد و عراقیها برای مشارکت در این مراسم آماده بودند و پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده او را مشایعت کردند.»
وی افزود: «برگزاری مراسم تشییع در عراق باعث حیرت و شگفتی افکار عمومی جهان شد. در مقابل دیدیم که برخی رسانههای خبری و حتی خبرگزاریهای بیطرف به دلیل ترس از فشار محافل سیاسی جهانی، این تشییع باشکوه را نادیده گرفتند اما با این حال این مشارکت عظیم و بسیج ملت عراق در این دوره به طرز چشمگیری آشکار شد و نشان داد که ملت عراق پایدار بوده و به راه خود برای همبستگی و وحدت بین دو ملت ایران و عراق ادامه میدهد.»
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