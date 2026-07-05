به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب تقویت روابط دوجانبه ایران و افغانستان، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست افغانستان، با علیرضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس خبرنامه رسمی وزارت تحصیلات عالی طالبان، ندیم در این دیدار با اشاره به همسایگی تاریخی دو کشور، همکاری و تعامل سازنده را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت گسترش روابط علمی و دانشگاهی میتواند به تقویت مناسبات دوجانبه کمک شایانی کند.
وی بر تبادل تجربیات علمی، پژوهشی و آموزشی میان دانشگاهها و مراکز عالی دو کشور تأکید کرد و آمادگی کامل وزارت متبوعش برای توسعه این همکاریها را اعلام داشت.
از سوی دیگر، علیرضا بیکدلی سفیر ایران نیز از موضع سازنده افغانستان در قبال جمهوری اسلامی قدردانی کرد و تأکید نمود که تهران آماده گسترش همکاریهای تحصیلی، اجرای برنامههای مشترک علمی، تبادل استاد و دانشجو و انتقال دانش دانشگاهی با افغانستان است.
طرفین تأکید کردند که گسترش این مناسبات میتواند زمینه را برای پیشرفت علمی جوانان دو کشور و تقویت پیوندهای فرهنگی-تاریخی فراهم کند.
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