به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، رهبر شهید انقلاب اسلامی را یکی از استثنایی‌ترین شخصیت‌های جهان اسلام در یک قرن اخیر پس از حضرت امام خمینی(ره) توصیف کرد و گفت: ایشان در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی نقشی بی‌بدیل ایفا کردند.

وی با اشاره به دانش گسترده، اشراف سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای و بین‌المللی رهبر شهید اظهار داشت: تسلط ایشان بر ابعاد مختلف مسائل داخلی و جهانی، شخصیتی ممتاز و تاریخی از ایشان ساخته بود. در طول ۳۷ سال رهبری، جمهوری اسلامی ایران وارد حساس‌ترین و خطرناک‌ترین مقاطع تاریخی شد، اما درایت، هوشمندی و شناخت دقیق ایشان از تهدیدهای پیش‌روی انقلاب اسلامی و جهان اسلام، موجب حفظ انقلاب و صیانت از ایران شد.

هانی‌زاده یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید را نگاه فرامذهبی و وحدت‌آفرین ایشان دانست و افزود: ایشان همواره با دوری از نگرش‌های طایفه‌ای، تلاش کردند وحدتی گسترده میان ملت‌های اسلامی ایجاد کنند و جبهه‌ای فراگیر علیه رژیم صهیونیستی و قدرت‌های استکباری شکل دهند.

وی ادامه داد: جهان‌بینی گسترده، نگاه انسانی، اخلاقی و اسلامی و همچنین دشمن‌شناسی دقیق رهبر شهید، موجب شد قدرت‌های استکباری کینه عمیقی نسبت به ایشان داشته باشند و تصور کنند با ترور ایشان می‌توانند در جامعه اسلامی و ملت ایران تردید ایجاد کرده و زمینه سرنگونی جمهوری اسلامی را فراهم سازند؛ اما این محاسبه کاملاً اشتباه بود.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: شهادت رهبر شهید نه‌تنها موجب تضعیف جمهوری اسلامی نشد، بلکه وحدت داخلی و انسجام جهان اسلام را تقویت کرد. حضور شخصیت‌هایی از بیش از یکصد کشور جهان و مشارکت بیش از ۲۰ میلیون نفر در مراسم تشییع، آن هم در شرایط تهدیدهای امنیتی و وضعیت خاص منطقه، بیانگر جایگاه رفیع ایشان در میان ملت ایران و جهان اسلام بود.

وی افزود: این حضور گسترده نشان داد که شهادت رهبر شهید، جبهه‌ای وسیع‌تر علیه استکبار جهانی ایجاد کرده و رهبری ۳۷ ساله ایشان، رهبری‌ای دقیق، حساب‌شده و آینده‌نگر بوده است. به همین دلیل، شهادت ایشان موجب افزایش عزت ملت ایران و ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی شد و این مراسم تشییع را به رویدادی تاریخی و بی‌سابقه در جهان تبدیل کرد.

هانی‌زاده با اشاره به نقش رهبر شهید در شکل‌گیری محور مقاومت گفت: ایشان از دوران جوانی مبارزه خود را نه برای کسب قدرت، بلکه برای سازماندهی جبهه‌ای گسترده علیه استکبار آغاز کردند و با درک عمیق از خطر گسترش صهیونیسم، محور مقاومت را به عنوان الگوی اصلی مقابله با جبهه باطل پذیرفتند.

وی افزود: چه در دوران ریاست‌جمهوری و چه در دوران رهبری، همواره بر ضرورت ایجاد جبهه‌ای واحد میان همه جریان‌های مبارز، حتی جنبش‌های آزادی‌بخش جهان، تأکید داشتند. باوجود تحریم‌ها و فشارهای سنگین، ایشان همواره بر وحدت امت اسلامی و تقویت مقاومت پافشاری کردند.

این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد: تأکید رهبر شهید بر تقویت جبهه مقاومت موجب شد این محور روزبه‌روز گسترده‌تر شود و آثار آن در تزلزل داخلی رژیم صهیونیستی به‌وضوح قابل مشاهده باشد. بخش مهمی از این دستاوردها، حاصل نگرش راهبردی و مبارزاتی ایشان در حمایت از مقاومت بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، «جهاد تبیین» را از مهم‌ترین کلیدواژه‌های رهبر شهید دانست و اظهار داشت: پرهیز از اختلافات مذهبی و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن، از مهم‌ترین دغدغه‌های ایشان بود. شناخت عمیق رهبر شهید از رسانه و عملیات روانی قدرت‌های استکباری، سبب شد جهاد تبیین را به عنوان یک راهبرد اساسی در سطح جهان اسلام مطرح کنند.

هانی‌زاده افزود: ایشان جهاد تبیین را بخشی از جهاد همه‌جانبه امت اسلامی می‌دانستند و بر ضرورت تبیین حقایق، افشای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی و مقابله با پروژه تفرقه‌افکنی میان مسلمانان تأکید داشتند. این راهبرد، نقش مهمی در افزایش آگاهی ملت‌های اسلامی نسبت به تحولات منطقه و جهان ایفا کرد.

وی درباره آینده این راهبرد نیز گفت: براساس گزارش‌های موجود، رژیم صهیونیستی امروز بیش از هزار رسانه دیداری، شنیداری و مکتوب در سراسر جهان در اختیار دارد که با صرف میلیاردها دلار، به‌صورت هماهنگ علیه ایران و جهان اسلام فعالیت می‌کنند و هدف اصلی آن‌ها ایجاد شکاف میان ملت‌های مسلمان است.

این کارشناس مسائل سیاسی در پایان تأکید کرد: در چنین شرایطی، جهاد تبیین یک راهبرد کاملاً مبارزاتی در عرصه جنگ نرم محسوب می‌شود. رهبر شهید همواره بر دشمن‌شناسی، آگاهی‌بخشی و تبیین حقایق تأکید داشتند و معتقد بودند این راهبرد می‌تواند موازنه قدرت را به سود ملت‌های اسلامی تغییر دهد و توطئه‌های رسانه‌ای دشمنان را خنثی کند.

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