مسلمانان تگزاس در آستانه تحریم های سخت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طرحی که نمایندگان جمهوری خواه تگزاس بر علیه مسلمانان ارائه کردند شامل ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس دولتی، ممنوعیت فروش غذای حلال، ممنوعیت نماز جماعت و... و گنجاندن دروسی در کتاب دانش آموزان با محتوای معرفی اسلام و شریعت به عنوان سلطه‌گرِ خشونت گرا در جوامع است.

جمهوری‌خواهان تگزاس طرح اولیه‌ای از این قوانین را در دستورکار قانون‌گذاری قرار دادند که صدها هزار مسلمان این ایالت را هدف قرار می‌دهد؛ طرحی شامل قوانین جدیدی که عملاً انجام فرایض دینی را برای مسلمانان غیرممکن می‌سازد.

این برنامه بخشی از تلاشی گسترده‌تر از سوی جمهوری‌خواهان برای متوقف کردنِ آن چیزی است که نام آن را «اسلامی‌سازی تگزاس» گذاشتند؛ روایتی سیاسی که به رشدِ جمعیت مسلمانان اشاره دارد و در تلاش است تا آن را در تگزاس متوقف کند. با این حال، منتقدان این طرح را حمله‌ای به آزادی بیان و آزادی مذهب می‌دانند که مسلمانان و سایر غیرمسیحیان را در معرض آزار و خشونت قرار داده است.

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