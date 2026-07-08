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غریب‌آبادی: حملات آمریکا به جنوب ایران نقض فاحش تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است

۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۸
کد مطلب: 1837309
غریب‌آبادی: حملات آمریکا به جنوب ایران نقض فاحش تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است

کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل وزیر امور خارجه، با اشاره به حملات جدید آمریکا به اهدافی در جنوب ایران و لغو اسقاطیه تحریم فروش نفت ایران، این اقدامات را نقض فاحش بندهای ۱۰، ۱ و ۲ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد دانست و تأکید کرد که ایران اقدامات قاطعی را در صیانت از منافع و امنیت ملی خود انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت - ابنا - کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل وزیر امور خارجه، در واکنش به حمله آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، در پیامی در فضای مجازی نوشت: اقدام آمریکا در لغو اسقاطیه تحریم فروش نفت ایران، مصداق نقض فاحش بند ۱۰ و عملیات‌های نظامی بعدی این کشور علیه ایران نیز مصداق نقض جدی بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است.

غریب‌آبادی افزود: آمریکا در ۳ هفته گذشته نیز به‌واسطهٔ اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان و اظهارات تهدیدآمیز علیه ایران، بارها مرتکب نقض بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم شده است.

معاون بین‌الملل وزیر امور خارجه تاکید کرد: ایران ضمن هشدار جدی درباره پیامدهای پیمان‌شکنی آمریکا، اقدامات قاطعی را در صیانت از منافع و امنیت ملی خود انجام خواهد داد.

غریب‌آبادی: حملات آمریکا به جنوب ایران نقض فاحش تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است

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