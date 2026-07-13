به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه با رشد قابل توجهی همراه شد؛ بهگونهای که بهای نفت برنت با افزایش ۴.۲ درصدی به حدود ۷۹.۲ دلار و نفت خام آمریکا (WTI) با رشد ۴.۳ درصدی به حدود ۷۴.۵ دلار در هر بشکه رسید. همزمان، ارزش دلار و بازده اوراق خزانهداری آمریکا افزایش یافت و بازارهای سهام آسیا روندی نزولی را تجربه کردند. در مقابل، قیمت طلا و دیگر فلزات گرانبها از جمله نقره، پلاتین و پالادیوم تحت تأثیر نگرانی از افزایش تورم و احتمال تشدید سیاستهای انقباضی کاهش یافت.
بر اساس دادههای شرکت ردیابی کشتی «کپلر»، تنها شش کشتی روز گذشته از تنگه هرمز عبور کردند که پایینترین میزان تردد روزانه در پنج هفته اخیر به شمار میرود. این دادهها همچنین نشان میدهد برخی نفتکشها هنگام عبور از تنگه سامانههای شناسایی خود را خاموش کردهاند و در آغاز هفته نیز هیچ کشتی حامل گاز طبیعی مایع (LNG) وارد این آبراه نشده است.
این تحولات در حالی رخ داده که فرماندهی مرکزی آمریکا از انجام موج تازهای از حملات علیه اهدافی در ایران خبر داده است. در مقابل، دونالد ترامپ مدعی شد تنگه هرمز همچنان برای کشتیرانی تجاری باز است، اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد نیروهای دریایی این نهاد دو کشتی را پس از خاموش کردن سامانههای شناسایی در تنگه هرمز توقیف کردهاند؛ رخدادهایی که نگرانیها درباره امنیت انرژی و ثبات بازارهای جهانی را افزایش داده است.
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