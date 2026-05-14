به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز درباره آخرین وضعیت نشست بریکس و دستورکار آن، به تشریح ابعاد مختلف این نشست پرداخت.
غریبآبادی با اشاره به جایگاه گروه بریکس در اقتصاد جهانی، گفت: بریکس یک مجموعه قدرتمند اقتصادی است که بیش از ۲۸ درصد قدرت اقتصادی و نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارد.
معاون وزیر امور خارجه افزود: در نشست وزرای امور خارجه، موضوعات مهم منطقهای و بینالمللی، حکمرانی جهانی و نوآوریهای اقتصادی بررسی خواهد شد.
بیانیه پایانی؛ مقابله با یکجانبهگرایی و ترویج چندجانبهگرایی
غریبآبادی اضافه کرد: بیانیه پایانی شامل مقابله با یکجانبهگرایی، ترویج چندجانبهگرایی و تقویت همکاریهای اقتصادی است. همچنین استفاده از هوش مصنوعی با کاهش مخاطرات از بندهای مهم بیانیه بریکس خواهد بود.
انتظار از بریکس برای واکنش به تجاوز علیه ایران
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به جنایات اخیر رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اظهار کرد: با توجه به تجاوز نظامی رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، انتظار میرود اعضای بریکس واکنش جدی نشان دهند.
غریبآبادی تأکید کرد: موضوع تجاوز نظامی رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در گفتگوهای وزیر خارجه در هند مورد توجه ویژه خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به بحثهای خود ادامه میدهیم تا اعضای بریکس همبستگی و احترام به حاکمیت ملی را نشان دهند.
