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تقدیر ایران از عراق برای برگزاری تشییع باشکوه رهبر شهید در نجف و کربلا

۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۰
کد مطلب: 1837316
تقدیر ایران از عراق برای برگزاری تشییع باشکوه رهبر شهید در نجف و کربلا

معاون اول رئیس جمهور در پیامی نوشت: تشییع حماسی پیکر مطهر امام شهید در نجف کربلا، نماد درخشان برادری و اشتراکات عمیق فرهنگی و اعتقادی دو ملت ایران و عراق است.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ   محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص تشییع پیکر رهبر شهید ایران در عراق پیامی منتشر کرد.

 عارف نوشت: تشییع حماسی پیکر مطهر امام شهید در نجف و کربلا، نماد درخشان برادری و اشتراکات عمیق فرهنگی و اعتقادی دو ملت ایران و عراق است.

وی افزود: از صمیم قلب از مراجع عظام، علما، طوایف غیور، گروه‌ها و تشکل های مردمی و دولت محترم عراق برای این میزبانی باشکوه سپاسگزارم. این پیوند مقدس، گسستنی نیست.

 

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پایان پیام/ ۲۱۸

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