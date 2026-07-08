به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جکسون هینکل، فعال رسانهای آمریکایی، در جریان سفر خود به جمهوری اسلامی ایران، با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از بخشهای مختلف این مجموعه فرهنگی و تاریخی بازدید کرد.
وی در این بازدید، با حضور در نمایشگاه «در لباس سربازی» که به تبیین نقشآفرینی رهبر شهید در دوران دفاع مقدس اختصاص دارد، از نزدیک در جریان اسناد، تصاویر، آثار تاریخی و روایتهای مستند این نمایشگاه قرار گرفت. این نمایشگاه با بهرهگیری از اسناد کمتر دیدهشده، تصاویر، آثار موزهای و روایتهای تاریخی، ابعاد مختلف حضور و نقشآفرینی رهبر شهید در دوران دفاع مقدس را برای بازدیدکنندگان به نمایش میگذارد.
جکسون هینکل همچنین از دیگر بخشهای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کرد و با ظرفیتهای این مجموعه در زمینه حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، شهادت و انتقال مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای امروز و آینده آشنا شد.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و تاریخی کشور، با بهرهگیری از شیوههای نوین روایتگری، اسناد تاریخی و فناوریهای روز، تلاش دارد روایتی مستند از تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت را در معرض دید مخاطبان داخلی و خارجی قرار دهد.
گفتنی است، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در روزهای اخیر میزبان شمار زیادی از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای، سفرا، مقامات و هیئتهای بینالمللی بوده است که در سفر به جمهوری اسلامی ایران، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مجموعه، از نمایشگاه «در لباس سربازی» نیز دیدن کردهاند.
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