به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع حقوق بشری اعلام کردند عبدالله الصمیخ، از اهالی منطقه النویدرات، و علی فاید، از ساکنان الدراز، پس از آنکه در چارچوب سیاست‌های امنیتی حکومت بحرین هدف بازداشت قرار گرفته بودند، سرانجام از زندان آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، عبدالله الصمیخ در ۱۵ آوریل گذشته پس از احضار برای بازجویی بازداشت شد. علی فاید نیز در ۱۳ مه، با همان شیوه و پس از احضار به نهادهای امنیتی، بازداشت و از دسترس خارج شد.

منابع حقوقی تأکید کردند این دو جوان به فهرست بلند شهروندانی پیوسته بودند که به دلیل ابراز عقیده یا انتساب به مناطق دارای فعالیت‌های اعتراضی، با بازداشت‌های سازمان‌یافته و خودسرانه مواجه شده‌اند و اکنون مقامات بحرینی ناچار به آزادی آنان شده‌اند.

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