به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه در دو پیامی جداگانه از حضور پر شور و با صلابت مردم، مراجع تقلید، روحانیت و آحاد ملت یکپارچه ایران اسلامی در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران و قم تقدیر و تشکر کرد که متن این پیام ها به این شرح است:
متن پیام تقدیر از مردم تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَی الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً ۚ وَکُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَیٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَی الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا
مردم بصیر، انقلابی و سرافراز تهران؛
جوانان غیور و همیشه در صحنه پایتخت انقلاب اسلامی؛
با سلام و درود به ساحت مقدس حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) و تسلیت ایام عزای آلالله و شهادت رهبر فرزانه و مجاهد نستوه، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) و شهدای عالیقدر؛
تهران، امالقرای جهان اسلام، بار دیگر در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی، به وظیفه تاریخی خود عمل کرد و با حضوری آگاهانه، باشکوه و توأم با صلابت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و عزیز ملت، حماسهای ماندگار از جنس ایمان و غیرت آفرید. شما مردم بزرگوار تهران، از پیر و جوان، زن و مرد، اصناف، دانشگاهیان و نخبگان و روحانیت معظم با حضور میلیونی خود در خیابانهای این شهر، پیوند ناگسستنی «امت و امامت» را به رخ جهانیان کشیدید و با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و بیعت با رهبری معظم، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته)، عهدی دوباره بستید.
این اقیانوس خروشان جمعیت در پایتخت ایران اسلامی، نه تنها تجلی بیعت با ولایت، بلکه فریادی رسا و دشمنشکن بود که لرزه بر اندام متجاوزان و بدخواهان این مرز و بوم انداخت. شما نشان دادید که تهران، همچنان کانون جوشان بصیرت و مقاومت است و در مسیر استمرار راه امامین انقلاب و شهدای گلگونکفن، ذرهای تردید به دل راه نخواهد داد. این حضور حماسی در تهران، پیامی آشکار به تمامی آزادگان جهان و جبهه مقاومت بود که مسیر انتقامخواهی خون پاک شهیدان و ایستادگی در برابر مستکبران، با عزمی راسختر از همیشه دنبال خواهد شد.
اینجانب ضمن ابراز امتنان و سپاسگزاری وافر در برابر این همه شور و شعور و وفاداری، از تمامی مردم شریف تهران و سایر شهرهای ایران اسلامی، مسئولان محترم، نیروهای خدمتگزار، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مهمانان شرکت کننده از کشورهای مختلف و همه عزیزانی که در خلق این حماسه تاریخی نقشآفرینی کردند، صمیمانه سپاسگزاری مینمایم. از درگاه خداوند متعال مسألت دارم که این حضور حماسی را ذخیره آخرت شما قرار داده و تحت عنایات حضرت ولیعصر (عج) و دعای خیر ارواح طیبه شهدا، عزت، سربلندی و امنیت پایدار را برای ایران اسلامی مستدام بدارد.
امید است این حضورهای پرمعنا و مواکب عاشورایی استمرار یابد و شرکت گسترده مردم عزیز در مجالس بزرگداشت، تجدید بیعت و عهد با آرمانهای انقلاب، بر شکوه و عظمت جهاد و مقاومت بیفزاید و این همه در پیشگاه خداوند متعال، محضر مقدس حضرت بقیهالله الاعظم (ارواحنا فداه) مورد قبول و عنایت خاص قرار گیرد.
وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ
علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه
پیام تقدیر از مراجع تقلید و مردم قم
بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
مردم شریف و جوانان عزیز قم
روحانیت و حوزویان گرامی
با سلام و درود و تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان (علیه السلام) و شهادت رهبر و امام شهید (ره) و شهدای عالیقدر، شما مردم قم در بیش از هزار سال پای پرچم اسلام عزیز ایستادهاید و افتخار آفریدهاید و بویژه در یکصد سال اخیر همراه در کنار مرجعیت و ولایت ارزش مداری و فداکاری و ایمان و استواری خود را نشان دادهاید و پس از نهضت امام خمینی کبیر(ره) در طول بیش از شصت سال اوج عظمت و جانفشانی و پیشگامی در نهضت و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاردهاید و اکنون در تشییع پیکر مطهر و سوگواری امام مجاهد و قائد عظیم آیت الله العظمی خامنهای (ره) و بیعت با رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته) برگی زرین بر کتاب قطور جهان خود افزودید و امواج خروشان مردم، جوانان، زنان، مردان و اصناف گوناگون، طلاب، فضلا، علما، بزرگان، مراجع عظام و نخبگان حوزه و دانشگاه از قم و سراسر کشور حماسهای عظیم و عاشورایی کم نظیر در تاریخ قم و انقلاب اسلامی و حوزه علمیه خلق کردید و افتخاری مضاعف آفریدید، آفرین بر این عزم استوار و صلابت و مشارکت پرشور و وحدت بخش و دشمن شکن و عزت آفرین و فریاد رسای دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی شما، طنین حضور و شور و شعور شما و امواج خروشان پیر و جوان شما، استمرار راه امامین انقلاب و شهدای گرانقدر و راه جهاد و مقاومت برابر دشمنان اسلام و ایران و بشریت و مسیر انتقامخواهی خون رهبر شهید و عزیزتان و شهدای مظلوم و مقتدر ایران و محور مقاومت، را نوید میدهد، این تشییع تاریخی و بینظیر در تهران و قم، زنجیرهای از شکوه ایمان و مقاومت و وحدت و سد استواری در برابر دشمنان شکل داد و با الهام از آن مسئولان محترم نیروهای مسلح و محور مقاومت باید در برابر متجاوزان و زیاده خواهان بایستند، ضمن تقدیر و تشکر وافر از همه مردم عزیز قم و مسئولان محترم و برنامه ریزان و پشتیبانان و شرکت کنندگان و مهمانان عزیز از سراسر کشور و جهان، از علمای اعلام، حوزویان عزیز، طلاب و فضلای عزیز و مراجع عظام به ویژه حضرات آیات عظام جوادی آملی و سبحانی (دامت برکاتهم) سپاسگزارم و امیدوارم حضورهای خیابانی و مواکب عاشورایی استمرار یابد و شرکت مردم عزیز در برنامههای فاتحه و تجدید دلیشان و عهد و بیعت بر شکوه جهاد و مقاومت و حضور مردم عزیز بیافزاید و اینهم در پیش گاه خداوند متعال و محضر حضرت ولی عصر( ارواحنا فداه) و نظر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) مورد لطف و عنایت قرار گیرد.
وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ
علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه
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پایان پیام/ ۲۱۸
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