به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله ابوالقاسم علیدوست، از اساتید سطوح عالی حوزۀ علمیه قم، در یادداشتی نوشت:
بسم الله الشاکر العلیم
مراسم تودیع، تشییع و نماز رهبر شهید انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت الله خامنه ای – قدس سره – به گونه ای عزیز، عاطر، باورنکردنی و با مدیریت عالی مدیران مراسم و از همه فاخر و لطیفتر با حضور میلیونی مردم سترگ ایران، منطقه و کشور دوست ما عراق به انجام رسید.
این پدیده، سرمایهای است برای ملت و نظام اسلامی حاکم بر ایران که به آن ببالند و آن را خنثیکننده تبلیغات وسیع دشمن قرار دهند.
البته – سوگمندانه – حدس زده میشود که از این سرمایه استفاده لازم نشود و بالاتر برخی آن را مایه افتراق قرار دهند که نباید این حرکت نابحق رخ نماید. چنان که این واقع بهحق پاک ومبارک نباید بنمایه غفلت مسئولان محترم از مشکلات کشور و مردم قرار گیرد؛ بر عکس باید با توجه به این پدیده – که به طور طبیعی نباید آن را از مدد خاص الهی به دور دانست – و با امید روزافزون، به این ملت لایق و مقاوم، خدمترسانی کرد.
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