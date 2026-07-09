  1. صفحه اصلی
  2. یادداشت و مقاله

شکوه وداع با رهبر شهید؛ از خنثی‌سازی توطئه‌ها تا ضرورت خدمت‌رسانی مضاعف به ملت لایق و مقاوم

۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۲
کد مطلب: 1837816
شکوه وداع با رهبر شهید؛ از خنثی‌سازی توطئه‌ها تا ضرورت خدمت‌رسانی مضاعف به ملت لایق و مقاوم

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در پیامی با تمجید از حضور میلیونی و باورنکردنی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع پیکر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این رویداد را سرمایه‌ای عظیم برای نظام اسلامی خواند و با هشدار نسبت به پرهیز از تفرقه، تأکید کرد که این واقعه مبارک نباید بن‌مایه غفلت مسئولان از مشکلات کشور و مردم قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، از اساتید سطوح عالی حوزۀ علمیه قم، در یادداشتی نوشت: 

بسم الله الشاکر العلیم

مراسم تودیع، تشییع و نماز رهبر شهید انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت الله خامنه ای – قدس سره – به گونه ای عزیز، عاطر، باورنکردنی و با مدیریت عالی مدیران مراسم و از همه فاخر و لطیف‌تر با حضور میلیونی مردم سترگ ایران، منطقه و کشور دوست ما عراق به انجام رسید.

این پدیده، سرمایه‌ای است برای ملت و نظام اسلامی حاکم بر ایران که به آن ببالند و آن را خنثی‌کننده تبلیغات وسیع دشمن قرار دهند.

البته – سوگمندانه – حدس زده می‌شود که از این سرمایه استفاده لازم نشود و بالاتر برخی آن را مایه افتراق قرار دهند که نباید این حرکت نابحق رخ نماید. چنان که این واقع به‌حق پاک ومبارک نباید بن‌مایه غفلت مسئولان محترم از مشکلات کشور و مردم قرار گیرد؛ بر عکس باید با توجه به این پدیده – که به طور طبیعی نباید آن را از مدد خاص الهی به دور دانست – و با امید روزافزون، به این ملت لایق و مقاوم، خدمت‌رسانی کرد.

.............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha