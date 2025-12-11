به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت‌الله محمد یزدی(ره)» پیش از ظهر امروز در مؤسسه عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه قم برگزار شد.

در این مراسم، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به دشواری سخن گفتن درباره شخصیت‌هایی که عمر خویش را وقف جهاد در مسیر اسلام کرده‌اند، تصریح کرد: آیت‌الله یزدی نمونه‌ای کم‌نظیر از استقامت، عشق به انقلاب و خستگی‌ناپذیری در دفاع از آرمان‌های امام بود. ایشان حتی در سخت‌ترین دوران تبعید و زندان، خم به ابرو نیاورد و با روحیه‌ای الهی به مسیر خود ادامه داد.

آیت‌الله حسینی بوشهری با تبیین ویژگی‌های شاخص آیت‌الله یزدی، گفت: وی از جمله انسان‌هایی بود که نه‌تنها مسئولیت‌گریز نبود، بلکه هرجا احساس می‌کرد کاری بر زمین مانده، با ایمان و شجاعت وارد میدان می‌شد. تکلیف‌گرایی و جهاد علمی و عملی، از ستون‌های شخصیت ایشان بود.

رئیس جامعه مدرسین افزود: آیت‌الله یزدی عالمی ساده‌زیست، بی‌اعتنا به مظاهر مادی، و غرق در ایمان و معادباوری بود. او از دنیا جز رضای خدا نمی‌خواست و آبروی خود را در راه حق فدا می‌کرد؛ همان‌گونه که فرمود: «آبرو برای خدا فدا شود، افتخار است.»

وی با اشاره به دوران تبعید این عالم مجاهد خاطرنشان کرد: آیت‌الله یزدی حتی در سال‌های محدودیت و دوری از قم، دست از روشنگری برنداشت. منبر، بیان و قلم او در هر نقطه‌ای که حضور داشت، چراغی برای مردم و نوری برای تداوم نهضت اسلامی بود.

امام جمعه قم در ادامه افزود: آیت‌الله یزدی نقش مهمی در هماهنگی میان مراجع تقلید و امام خمینی(ره) داشت. تلاش خستگی‌ناپذیر او باعث می‌شد که مرجعیت و رهبری در حمایت از آرمان‌های انقلاب هم‌صدا شوند. این ارتباطات، از عوامل استحکام جریان دینی در ابتدای انقلاب بود.

آیت‌الله حسینی بوشهری آیت‌الله یزدی را مصداق بارز «عالم عامل» معرفی کرد و گفت: او بدون ادعا و شعار، همه توان خود را در میدان عمل به کار گرفت. مصداق روشن «خفیف‌المؤونه و کثیرالمعونه» بود؛ یعنی هزینه اندک برای جامعه، اما برکات فراوان برای نظام اسلامی.

وی همچنین افزود: این عالم ربانی در عرصه‌های علمی و مدیریتی چهره‌ای ممتاز بود؛ شاگرد برجسته آیت‌الله بروجردی، امام خمینی، علامه طباطبایی و محقق داماد که پس از انقلاب، مسئولیت‌های متعددی از جمله در مجلس خبرگان، قوه قضائیه و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عهده‌دار شد.

رئیس جامعه مدرسین با اشاره به جایگاه اثرگذار آیت‌الله یزدی در تثبیت نهادهای انقلابی، افزود: ایشان همواره با صلابت، دوراندیشی و تواضع در خدمت انقلاب بود و حتی امام خمینی(ره) آشکارا از او دفاع کردند. جمع بین صلابت و فروتنی، ویژگی کمیابی است که در شخصیت ایشان تجلی کامل داشت.

در پایان، وی تصریح کرد: آثار علمی و قرآنی فقیه مجاهد، آیت‌الله یزدی، سرمایه‌ای ارزشمند برای حوزه است. امید داریم این میراث گران‌سنگ بیش از گذشته معرفی و منتشر شود، باشد که نسل‌های آینده از درایت و ایمان این مرد بزرگ درس بگیرند.

