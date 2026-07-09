به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- تشییع میلیونی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در ایران و عراق به قدری وسیع و بی نظیر بود که رسانه های غربی رسمی و دولتی غربی و آمریکایی نتوانستند آن را سانسور کنند و هر کدام به نوعی اذعان کردند که شهید خامنه ای بسیار خطرناک تر از امام خامنه ای برای آمریکا و اسرائیل است.

در همین زمینه العهد به تحلیل گزارش های رسانه های آمریکایی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب پرداخته است:

همزمان با آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر سابق ایران، شهید سید علی خامنه‌ای، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مصاحبه‌ای با وب‌سایت آمریکایی آکسیوس انجام داد و در آن گفت که این مراسم را دنبال می‌کند و افزود: «همه آنجا بودند و ما می‌توانستیم همه آنها را از بین ببریم، اما این کار را نخواهیم کرد زیرا در این صورت کسی برای مذاکره باقی نمی‌ماند.»

او پیش از این ادعا کرده بود که گریه های مردم ساختگی است اما خاطرنشان کرد که از دیدن گریه برخی از ایرانیان در مراسم تشییع پیکر شگفت‌زده شده است، زیرا او فکر می‌کرد مردم از رهبرشان «متنفر» هستند.

از بخت بد ترامپ، جمهوری اسلامی به خبرنگاران خارجی ویزا داده بود تا مراسم تشییع را در محل پوشش دهند،و با تعدادی از شرکت‌کنندگان در مراسم صحبت کنند و از نزدیک شاهد ابراز غم، خشم و وفاداری باشند. .

در همین زمینه، واشنگتن پست گزارش داد که دو ماه پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران، مراسم تشییع آقای خامنه‌ای عملا هدف او را محقق کرد و جمعیت زیادی را به خود جذب کرده و برنامه‌ریزی و اقدامات ایمنی کافی را نشان داده بود که از هرگونه حادثه خطرناک جلوگیری می‌کنند.. .

به گفته همین منبع، تظاهرات گسترده در روزهای اخیر در ایران، به جای آشکار کردن «پویایی‌های جدید» در سیاست ایران، نشان داده است که «پایه‌های اساسی رژیم همچنان قوی است».»

به موازات این، حضور مقامات ارشد ایرانی، که بسیاری از آنها برای اولین بار از زمان شروع جنگ به طور عمومی ظاهر می‌شدند، به افزایش درخواست‌های انتقام‌جویانه که در سراسر مراسم طنین‌انداز بود، کمک کرد..

برخی از این صداها حتی به صراحت خواستار ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به عنوان اقدامات تلافی‌جویانه شدند

به گزارش واشنگتن پست، روزنامه‌نگاران به نقل از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع گفتند که «ضروری است که مردم در مواجهه با تجاوز متحدتر باشند»، در حالی که دیگران گفتند که ماه‌ها منتظر این رویداد بوده‌اند تا به درستی عزاداری کنند و رهبر فقید را «پدری، حتی بزرگتر از آن» توصیف کردند و از اینکه دیگر نمی‌توانند او را ببینند ابراز تاسف کردند..

سی‌ان‌ان نیز به نوبه خود گزارشی منتشر کرد که در آن آمده است: «علیرغم جنگ پرهزینه با دو ارتش از قدرتمندترین ارتش‌های جهان و دهه‌ها سختی اقتصادی فلج‌کننده، تهران از هیچ تلاش و هزینه‌ای برای برگزاری مراسم تشییع پیکر باشکوه امام خامنه‌ای، که با نمادهای مذهبی عجین شده بود، دریغ نکرد.» و زمان برگزاری مراسم تشییع را به دویست و پنجاهمین سالگرد جشن استقلال آمریکا مرتبط دانست.

این گزارش خاطرنشان کرد که مقامات «یکی از بزرگترین عملیات لجستیکی در تاریخ جمهوری اسلامی را آغاز کردند و کارمندان دولت، دانشگاه‌ها، اتحادیه‌های کارگری، آتش‌نشانان، سربازان، امدادگران و حتی گروه‌های عزاداری مذهبی را برای سازماندهی مراسم تشییع و مدیریت میلیون‌ها تشییع کننده که انتظار می‌رفت برای وداع با آیت‌الله به شهرها و اماکن مقدس در سراسر ایران و عراق روی آورند، بسیج کردند.»

به گفته همین منبع، «احتمالاً نمادگرایی عمدی تاریخ‌های انتخاب‌شده» نباید نادیده گرفته شود، به‌ویژه از آنجا که «پیکر رهبر ایران در دویست و پنجاهمین سالروز استقلال آمریکا تشییع شد».

به طور کلی تر، مراسم تشییع به عنوان یک رژه پیروزی در سه شهر ایران و دو مکان مقدس در کشور همسایه، عراق، برگزار شد تا نشان دهد که «این مرد حتی در مرگ نیز در نبرد شکست نخورده است.»

این شبکه به نقل از سینا طوسی، پژوهشگر ارشد غیرمقیم در مرکز سیاست بین‌الملل، گفت: «این ترور، رهبر شهید ایران را به طور نمادین در مرگ بسیار قدرتمندتر از زندگی‌اش کرده است. این رهبر اکنون به عنوان یک مرجع مذهبی شهید، شبیه امامان شیعه که به شهادت رسیدند و جهان‌بینی‌شان با نحوه شهادتشان تأیید شد، به تصویر کشیده می‌شود.»

از سوی دیگر، فایننشال تایمز به نقل از حارث حسن، یک استاد دانشگاه عراقی در مرکز تحقیقات و مطالعات سیاسی عرب، نوشت: رژیم ایران «سعی دارد قدرت خود را نشان دهد و بگوید که محور مقاومتش نه تنها توانسته با این تهدید وجودی مقابله کند، بلکه از آن قوی‌تر بیرون آمده است.» حسن خاطرنشان کرد که ایران و متحدانش «نشان می‌دهند که هنوز تأثیرگذار هستند و پروژه منطقه‌ای آنها هنوز نه تنها از سوی ایرانیان، بلکه از سوی اعراب و مسلمانان شیعه در سراسر منطقه نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد.»

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