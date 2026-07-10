قدردانی رئیس سازمان اوقاف از ملت عراق و خادمان عتبات مقدسه برای میزبانی مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با صدور پیامی از ملت شریف عراق، مراجع معظم، تولیت‌های عتبات مقدسه، خادمان آستان‌های نورانی امیرالمؤمنین، سیدالشهدا، حضرت ابوالفضل العباس، امامین کاظمین و امامین عسکریین علیهم‌السلام، دولت عراق، مسئولان دیوان وقف شیعی، علما و فضلای حوزه علمیه، سران قبایل و عشایر و نیروهای مسئول نظم و امنیت از جمله حشدالشعبی، به دلیل میزبانی و برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

وی در این پیام با استناد به آیه شریفه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»، مراسم تشییع در نجف اشرف و کربلای معلی را فراتر از یک آیین تشییع دانست و آن را «ملحمةُ الوفاء» و جلوه‌ای بی‌بدیل از تجدید عهد امت اسلامی با راه ولایت، مرجعیت و مقاومت توصیف کرد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر حضور عاشقانه ملت عراق در وداع با پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، تصریح کرد: این حضور بار دیگر نشان داد که عراق، سرزمین وفاداری به اهل‌بیت علیهم‌السلام و «أرضُ الوفاءِ والولایة» است؛ سرزمینی که هرگاه پرچم ولایت برافراشته شود، نخستین پاسخ را با عشق و ایثار می‌دهد.

خاموشی ضمن ابراز سپاس و امتنان از ملت نجیب عراق، مراجع معظم، تولیت‌های عتبات مقدسه، خادمان بارگاه‌های مطهر و مسئولان دیوان وقف شیعی عراق، خاطرنشان کرد: این میزبانی کریمانه، این وداع تاریخی و این نمایش عظیم اخوت اسلامی، در حافظه امت اسلام ماندگار خواهد شد و به عنوان نشانه‌ای روشن از وحدت جبهه ولایت و مقاومت در تاریخ ثبت می‌شود.

وی افزود: حضور باشکوه ملت عراق پیام روشنی برای جهان داشت؛ اینکه خون شهیدان، پیوند ملت‌های مؤمن را استوارتر می‌سازد و راه ولایت، با محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام و وفاداری آزادگان، همواره زنده و جاری خواهد ماند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان از درگاه خداوند متعال، عزت، امنیت، سربلندی و توفیق روزافزون ملت عراق، مراجع معظم، خادمان عتبات مقدسه و مسئولان دیوان وقف شیعی را در پاسداری از شعائر الهی و خدمت به زائران اهل‌بیت علیهم‌السلام مسئلت کرد.

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