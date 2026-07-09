به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، با انتشار پیامی ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در میدان، خیابان و آیینهای باشکوه تشییع «امام شهید»، این حضور را جلوهای از بعثت ملت ایران، وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و تبعیت از رهبری معظم انقلاب دانست.
وی در این پیام با تأکید بر نقش هدایتهای رهبر معظم انقلاب در عبور کشور از شرایط حساس، حضور پرشور مردم در مراسم تشییع در تهران، قم، مشهد، عتبات و دیگر صحنههای اجتماعی را نشانه همدلی، استقامت و ایستادگی ملت در برابر دشمنان عنوان کرد و با تقدیر ویژه از مردم گیلان، بر ضرورت حفظ وحدت، پرهیز از القای ضعف و استمرار مسیر مقاومت تأکید کرد.
متن کامل پیام آیتالله رضا رمضانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشبینی حکیمانه امام شهید در نزدیکترین زمان به وقوع جنگ سوّم، به بعثت مردم غیرتمند و وفادار به نظام مقدّس جمهوری اسلامی، رخنمایی آثار بیبدیل هدایت رهبری معظّم به قرار دادن امّت، در مسیر درست تاریخ بود.
امامی که مهر به ملت و کیان نظام را با فدا شدن معنا بخشید تا مردم مبعوث شده در پاسخ به آن، بیقرار و عاشقانه در میدان و خیابان به جستجوی آن سر از پا نشناسند و گامهای خود را بر قدمگاه رهبر، تنظیم و به راهش امیدوارانه و پیروزمندانه ادامه دهند.
صحنه جانفدایان در عشق به رهبر و نظام در قاب اذهان دنیا ماندگار شد تا دشمن در محاسبات غلط خود غوطهور بماند و دستپاچه هستی خود را به باد فنا دهد. باشد که با تقاص خون امام شهید و شهیدان عرصه نبرد با قدرتهای پوشالی، انتقامی سخت و تاریخی تقدیم امّت بپاخاسته شود.
اینجانب ضمن امیدواری به ایجاد فضای همدلی، استقامت، ایستادگی در مقابل خوی استکباری دشمن و پرهیز از بیان ضعف و ناتوانی از سوی مسئولان، خود را ملزم به تقدیر و دستبوسی ملت مبعوث شده، بهویژه پروانگان عاشق شمع وجود امام شهید در گیلان عزیز دانسته و به پاهای پراستقامت مردم ایستاده در میدان، خیابان و متصل به رود خروشان تشییع پرشکوه و بینظیر در تهران، قم، مشهد و عتبات که جلوه وفاق و همدلی دو ملت مسلمان ایران و عراق بود، غبطه میخورم.
سلام و درود بر امّت وفادار که وفای عباس بن علی را به ارث برده و به مرام مقاومت حسین(ع) تأسی میجویند.
مایه افتخار رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظهالله) هستید و خداوند به عزت و سربلندی شما بیفزاید. انشاءالله.
رضا رمضانی
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری
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پایان پیام/۳۴۴
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