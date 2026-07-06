به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان همزمان با ایام بدرقه رهبر شهید امت، امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، فراخوان مهرواره استانی قصهگویی «همیشه قهرمان» را با همکاری مجموعههای فرهنگی استان منتشر کرد.
این مهرواره با هدف بهرهگیری از ظرفیت اثرگذار هنر قصهگویی در انتقال مفاهیم ارزشی، تقویت هویت فرهنگی نسل آینده و ایجاد پیوند میاننسلی در فرآیند فرهنگسازی برگزار میشود و تلاش دارد با روایت داستانهای الهامبخش، فرهنگ ایثار، مقاومت و قهرمانی را در میان مخاطبان گسترش دهد.
بر اساس فراخوان منتشر شده، محورهای اصلی این رویداد شامل «ایثار و شهادت»، «قهرمانان و فرشتگان میناب» و «کودکان و نوجوانان جماعۀ کربلا» است. همچنین بخش ویژه این مهرواره به روایت زندگی، اندیشهها و سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، اختصاص یافته و شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را با محوریت این موضوع تولید و ارسال کنند.
مهرواره «همیشه قهرمان» در سه بخش «قصهگویی کلاسیک» با زمان ۵ تا ۱۵ دقیقه، «پادکست قصهگویی» با زمان ۵ تا ۱۵ دقیقه و «قصههای ۱۰۰ ثانیهای» برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند متناسب با گروه سنی و توانمندی خود در هر یک از این بخشها حضور یابند.
بر اساس این فراخوان، تمامی گروههای سنی شامل کودکان ۷ تا ۱۲ سال، نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال و بزرگسالان بالای ۱۸ سال مخاطبان این رویداد فرهنگی هستند و فرصت دارند تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ آثار خود را از طریق پیامرسان «روبیکا» به شماره ۰۹۰۵۵۱۳۰۲۸۱ ارسال کنند.
دبیرخانه مهرواره اعلام کرده است آثار ارسالی پس از داوری توسط هیئت داوران بررسی خواهد شد و نتایج نهایی همزمان با هفته ملی کودک در سال ۱۴۰۵ اعلام میشود. در آیین اختتامیه نیز از برگزیدگان هر بخش با اهدای لوح سپاس و جوایز تقدیر خواهد شد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان ابراز امیدواری کرده است که برگزاری این مهرواره، علاوه بر شناسایی استعدادهای قصهگویی، زمینه ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و انتقال ارزشهای ملی و دینی به نسلهای آینده را بیش از پیش فراهم سازد.
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