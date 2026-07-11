به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه ایکس به نقش امارات در تجاوز آمریکا به ایران واکنش نشان داد.

«کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در پستی که جمعه شب در شبکه ایکس منتشر کرد،نوشت: وزارت بازرگانی آمریکا سند جدیدی را منتشر کرده تسهیل مقررات کنترل صادرات و ارتقای جایگاه صادراتی به امارات به پاس حمایت آن از تجاوز نظامی علیه ایران این اعتراف رسمی واشنگتن و سند رسوایی ابوظبی مسئولیت بین المللی و آثار حقوقی مستقیمی دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: امارات باید پاسخگو باشد.

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