تقدیر خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) از عشایر عراقی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور در جمع خادمان مواکب عشایر عراقی، از جمله مواکب عشایر طویریج، دواجن و موکب سید عادل ابوسلام، به نیابت از تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، از اهتمام و نقش‌آفرینی آنان در حماسه تشییع قائد امت اسلامی تقدیر کردند.

در این دیدارها، حجت‌الاسلام سید ابوالفضل حکیمی به نمایندگی از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اهدای پرچم متبرک آستان مقدس، هدایا و لوح تقدیر، مراتب سپاس و قدردانی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) را از خدمات و حضور مؤثر عشایر عراقی در برگزاری باشکوه مراسم تشییع قائد امت اسلامی ابلاغ کرد.

این اقدام فرهنگی در فضایی سرشار از صمیمیت، اخوت و همدلی برگزار شد و موجب تحکیم مودت و دوستی میان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و عشایر مؤمن عراق شد و جلوه‌ای از وحدت و انسجام امت اسلامی را به نمایش گذاشت.

سران عشایر عراقی نیز ضمن قدردانی از این اقدام، تأکید کردند که حضور در مراسم تشییع قائد امت اسلامی را وظیفه و تکلیف شرعی خود می‌دانند و اظهار داشتند که رهبر شهید تنها رهبر ایران نبود، بلکه پدر معنوی امت اسلامی بود و حضور در این حماسه را ادای وظیفه دینی و اسلامی خود می‌دانیم.

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