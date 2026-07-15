توقف صادرات نفت از بندر فجیره امارات

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه مطالعاتی «HFI» اعلام کرد بندر فجیره، یکی از مهمترین مراکز انتقال و سوخترسانی به نفتکشها در منطقه، پس از اصابت موشکهای ایرانی به دو نفتکش بزرگ (VLCC) فعالیت خود را متوقف کرده است. این مؤسسه هشدار داد توقف فعالیت این بندر، از نظر تأثیر بر بازار نفت، میتواند همسنگ بسته شدن مسیر بابالمندب باشد.
همزمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد در صورتی که آمریکا مسیر انتقال نفت و گاز به بازارهای جهانی را ناامن کند، باید منتظر بسته شدن دیگر مسیرهای صادرات نفت و گاز که در خدمت منافع واشنگتن و متحدانش قرار دارند، باشد.
مؤسسه «HFI» همچنین مدعی شد حفاظت آمریکا نتوانسته امنیت زیرساختهای نفتی امارات را تأمین کند و در نتیجه، حدود ۶ میلیون بشکه نفت برنامهریزیشده از بازار حذف خواهد شد. همچنین مدیر شرکت خدمات دریایی «استولت نیلسن» در گفتوگو با روزنامه والاستریت ژورنال نسبت به گسترش دامنه درگیریها فراتر از تنگه هرمز و افزایش نگرانی شرکتهای کشتیرانی هشدار داد.
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