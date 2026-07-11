رساله حقوق امام سجاد(ع)؛ میراثی برای پیوند با خدا و مردم در مسیر جهاد است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد میردامادیان در مجلس عزاداری قبل از نماز مغرب و عشا در حرم بانوی کرامت، با اشاره به رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام، اظهار داشت: امام سجاد در این رساله، حدود پنجاه حق را برمی‌شمارند؛ از حق چشم و گوش و زبان تا حق همسایه و شریک و امام جماعت.

وی با بیان اینکه اولین و بزرگترین حقی که حضرت از آن سخن می‌گویند، حق خداست، افزود: حق خدا آن است که فقط او را بپرستی و در عبودیت اخلاص داشته باشی. اگر چنین کنی، خدای متعال بر خود واجب کرده که امر دنیا و آخرتت را کفایت کند. امام حسین علیه‌السلام در عاشورا، همه چیز را خالصانه برای خدا انجام داد. در زیارت اربعین می‌خوانیم: «فَجَاهَدَهُمْ فِیکَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا»؛ او برای تو جهاد کرد، تا بندگانت را از گمراهی نجات دهد.

وی با تاکید بر اینکه اخلاص در عمل، موجب بقا و ماندگاری می‌شود، خاطر نشان کرد: کاری که برای خدا باشد، فنا نمی‌پذیرد. نهضت عاشورا به دلیل اخلاص اباعبدالله، ماندگار شد و خدای متعال بقای آن را بر عهده امام سجاد(ع) گذاشت. امام سجاد(ع) با سه ابزار، این نهضت را زنده نگه داشت: اول، گریه و اشک؛ دوم، توصیه به زیارت؛ سوم، تزریق معنویت به جامعه. در آن دوران اختناق، امکان بیان فلسفه عاشورا نبود، اما با همین اشک‌ها، کشتی معارف حسینی به ما رسید.

میردامادیان با اشاره به رابطه امام سجاد(ع) با مردم، گفت: امام سجاد هم رابطه‌اش با خدا قوی بود و هم با مردم. به تنهایی یکصد خانوار را در مدینه سرپرستی می‌کرد و نیمه‌شب‌ها با دست خود برای ایتام و فقرا غذا می‌برد. آخرین وصیت امام حسین به امام سجاد در عصر عاشورا و همان وصیت که امام سجاد در آخرین لحظات به امام باقر کرد، این بود: «بُنَیَّ إِیَّاکَ أَنْ تَظْلِمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِرًا إِلَّا اللَّهَ»؛ فرزندم، مواظب باش به کسی ظلم نکنی که جز خدا یاوری ندارد. این نشان از اهمیت حق الناس و رسیدگی به مردم دارد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به روحیه جهادی امام سجاد در برابر دشمنان، تصریح کرد: جهاد همیشه با شمشیر نیست. امام سجاد با خطبه‌های خود جهاد کرد. در مسجد اموی شام، در حالی که هزاران نفر سنگ به دست گرفته بودند تا به او بزنند، با شجاعت ایستاد و خطبه خواند. او شش ویژگی اهل بیت را برشمرد: علم، حلم، شجاعت، فصاحت، سخاوت و محبت در دل مؤمنان. سپس بیش از هفتاد فضیلت امیرالمؤمنین را بیان کرد و ورق را برگرداند. مردم همان جلسه، عزادار امام حسین شدند و نزدیک بود یزید را هلاک کنند.

وی با اشاره به سخن حضرت زینب در مجلس یزید، گفت: زینب کبری در حالی که دست‌هایش در زنجیر بود، به یزید فرمود: ای یزید، هر تلاشی بکنی، نام ما را محو نخواهی کرد. این روحیه جهادی و شهادت‌طلبی است که عزت می‌آورد. امام خمینی با همین روحیه فرمود: «ما آمریکا را له می‌کنیم» و رهبر شهید نیز با همین روحیه، عزت شیعه را به جهان مخابره کرد. امام سجاد فرمود: «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ»؛ در برابر دشمنان باید سخت و محکم باشی. اگر روحیه تسلیم داشته باشی، ذلیل می‌شوی.

سخنران حرم مطهر در پایان با اشاره به شب شهادت امام سجاد، گفت: امام سجاد(ع) با همه مصائبی که دید، استقامت کرد و نهضت عاشورا را زنده نگه داشت. امروز نیز ما با الگوگیری از امام سجاد، با گریه، زیارت و روحیه جهادی، راه خونخواهی رهبر شهید را ادامه خواهیم داد تا نابودی کامل استکبار.

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