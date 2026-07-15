موانع اربعین زائران پاکستانی ادامه پروژه ضدشیعی در منطقه است/ حل مشکل زائران تنها به یک اراده سیاسی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید شفقت حسین شیرازی، مسئول امور خارجه مجلس وحدت مسلمین پاکستان و رئیس مجلس علمای امامیّه پاکستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا، با تشریح مهم‌ترین موانع پیش‌روی زائران پاکستانی برای حضور در راهپیمایی اربعین و زیارت عتبات عالیات، محدودیت‌های اعمال‌شده در مسیر زیارت را بخشی از پروژه‌های ضدشیعی و تفرقه‌افکنانه در منطقه دانست و بر ضرورت بازگشایی مسیرهای زمینی، تسهیل تردد زائران و تقویت همکاری‌های ایران، پاکستان و عراق برای رفع این مشکلات تأکید کرد.

توطئه علیه زائران پاکستانی؛ امتداد پروژه ضدشیعی در منطقه

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم بر ضرورت رفع موانع زیارتی زائران پاکستانی برای حضور در عتبات عالیات تاکید کرد و افزود: عدم اراده جدی در حل و فصل مسئله زائران پاکستانی در واقع ادامه همان توطئه‌ها و مشکلاتی است که در چارچوب پروژه‌های ضدشیعی در منطقه دنبال می‌شود. آمریکا و متحدانش، تشیع اصیل، ولایی و ریشه‌دار را مانعی جدی در برابر اهداف سلطه‌طلبانه خود می‌دانند. آنان در پی آن هستند که تشیع حسینی، یعنی تشیعی که به مکتب کربلا، فرهنگ شهادت و مقاومت ایمان دارد، از بنیان‌های فکری و اعتقادی خود تهی شود.

تلاش برای ترویج اسلام آمریکایی به جای اسلام ناب

رئیس مجلس علمای امامیّه پاکستان افزود: آنها می‌خواهند تفسیر عاشورا و محرم و صفر ـ همان تفسیری که زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد ـ محدود گردد و دامنه تأثیر آن کاهش یابد. همچنین تلاش می‌کنند به‌جای اسلام حقیقی، اسلام آمریکایی و انگلیسی را گسترش دهند؛ اسلامی که امروز تحت عناوینی مانند «اسلام معتدل» در برخی محافل و کنفرانس‌های به‌ظاهر علمی تبلیغ می‌شود.

او ادامه داد: دشمنان نمی‌خواهند پیروان مکتب تشیع در کشورهای همسایه ایران، ارتباط مستمر با ایران داشته باشند و از افکار و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأثیر بپذیرند. آنان در تلاش‌اند پیروان اهل‌بیت(ع) را به گروه‌های پراکنده تقسیم کنند و پیوندهای اجتماعی و فرهنگی میان ایران و پاکستان را تضعیف سازند.

محرومیت صدها هزار زائر از زیارت اربعین

او افزود: متاسفانه بهانه مسائل امنیتی، در مسیر زائران پاکستانی مانع ایجاد می کنند و صدها هزار زائر از زیارت اربعین و سفر به عتبات عالیات در عراق و ایران محروم می شوند.

وی ادامه داد: زائران شیعه و سنی پاکستان برای زیارت، هم از مسیر هوایی و هم زمینی استفاده می‌کنند، اما حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آنان از مسیر زمینی سفر می‌کنند؛ زیرا این روش با شرایط اقتصادی‌شان سازگارتر است. هزینه سفر هوایی برای بخش بزرگی از زائران سنگین و دشوار است.

انسداد مسیرها؛ ضربه معنوی و مالی به زائران

حجت الاسلام دکتر شفقت شیرازی اظهار داشت: سال گذشته، درست پیش از اربعین، بسته شدن ناگهانی مسیرها علاوه بر جریحه‌دار کردن احساسات معنوی مؤمنان، خسارات مالی سنگینی نیز به آنان وارد کرد. بسیاری هزینه رزرو هتل، اتوبوس، بلیت هواپیما، ویزای ایران و عراق، پاسپورت و سایر مدارک را از پیش پرداخت کرده بودند.

وی افزود: در آن زمان نیز تهدید زمینی تازه و قابل‌توجهی وجود نداشت که چنین تصمیم ناگهانی را توجیه کند. این در حالی بود که نشست وزرای کشور پاکستان، ایران و عراق در تهران با هدف تسهیل امور زائران برگزار شد، اما نتیجه نهایی برخلاف انتظار، محدودیت بیشتر بود.

لزوم بازگشایی مسیرهای زمینی برای زائران

مسئول امور خارجه مجلس وحدت مسلمین پاکستان تأکید کرد: اکنون دولت‌های ایران و پاکستان باید در سیاست‌های خود بازنگری کنند، مسیر زیارت را برای زائران و مسافران آسان‌تر سازند و راه‌های زمینی را دوباره بازگشایی کنند. یکی از نشانه‌های مؤمن، زیارت اربعین است و شیعه و سنی پاکستان سرشار از عشق به اهل‌بیت(ع) هستند. آرزوی آنان این است که توفیق زیارت ائمه اطهار(ع) و اماکن مقدس را داشته باشند.

وی در پایان این بخش خاطرنشان کرد: رفت‌وآمد زائران افزون بر آثار معنوی، موجب گسترش تجارت و تقویت روابط اقتصادی نیز می‌شود. همه باید در هر سطحی برای ناکام گذاشتن توطئه دشمنان اسلام ـ که در پی ایجاد فاصله میان برادران مسلمان، تجزیه تشیع و افزایش شکاف میان مسلمانان هستند ـ تلاش کنند.

سیاست‌های غیرمنصفانه، بزرگ‌ترین مانع زائران پاکستانی

حجت الاسلام دکتر شفقت شیرازی در ادامه گفت: بزرگ‌ترین چالش و مانع پیش روی زائران پاکستانی، سیاست‌های غیرمنصفانه‌ای است که گاه از سوی دولت پاکستان و گاه از سوی دولت عراق اتخاذ می‌شود.

وی افزود: همه می‌دانند که در مرزهای ایران و پاکستان، فعالیت‌های تجاری غیرقانونی و قاچاق هیچ‌گاه به‌طور کامل متوقف نشده و رفت‌وآمدها نیز هرگز کاملاً قطع نبوده است. اگر واقعاً خطر حملات تروریستی در مسیر زمینی وجود دارد، نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی پاکستان ـ که از توان بالایی برخوردارند ـ باید امنیت شهروندان خود را تأمین کنند.

حل مسئله زائران نیازمند اراده سیاسی است

مسئول امور خارجه مجلس وحدت مسلمین پاکستان در پایان خاطرنشان کرد: اکنون بیش از یک سال از بروز این مشکلات می‌گذرد، اما هنوز مسئله به‌طور جدی حل نشده است. این موضوع بیش از هر چیز به اراده و تصمیم سیاسی وابسته است. هر زمان حاکمان ما اراده کنند که امنیت زائران و مسافران را تضمین کنند، این مشکل قابل حل خواهد بود.

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