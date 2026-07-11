به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت دونالد ترامپ در حال بررسی طرحی برای نصب نرده‌های دائمی جدید در اطراف کاخ سفید با هدف تشدید تدابیر امنیتی است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، این نرده‌ها قرار است در تقاطع خیابان پنسیلوانیا با خیابان‌های ۱۵ و ۱۷ واشنگتن نصب شوند تا دسترسی جمعیت و برگزاری تجمعات در نزدیکی کاخ سفید محدودتر شود. همچنین سرویس مخفی آمریکا و کاخ سفید در صورت بروز تهدیدهای امنیتی، امکان مسدود کردن این مسیرها را خواهند داشت.

این اقدام بخشی از برنامه‌های امنیتی دولت ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری او عنوان شده و شامل دائمی شدن حصارهای اطراف میدان لافایت و اجرای چندین طرح بازسازی امنیتی نیز می‌شود.

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