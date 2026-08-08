به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا از حزب دموکرات، در گفت‌وگویی با پادکست پیوت به انتقاد از تغییرات ایجادشده در کاخ سفید در دولت دونالد ترامپ پرداخته و گفت که ترامپ از واقعیت دور و بر چیزهای اشتباهی متمرکز است.

کلینتون در این باره گفت: «دیوانه‌وار است. عکسی (از کاخ سفید) دیدم که حس و حالش مثل صدام است؛ جدی می‌گویم. وقتی بعد از سقوط صدام در بغداد بودم، جلساتی داشتم. آن زمان سناتور بودم. در بعضی از کاخ‌های او جلساتی داشتم و آن مکان‌ها کاملاً یادآور چیزی بود که اکنون در کاخ سفید خودمان می‌بینیم. غم‌انگیز است.»

وی افزود: غم‌انگیز است که این قدر مبتذل و پرزرق‌وبرق شده و این بازتاب شخصیت خودشیفته او و نیازش به احساس مهم بودن است، از جمله با کارهایی مانند چسباندن تزئینات طلایی به تمام دیوارهای اتاق بیضی (کاخ سفید).

کلینتون با انتقاد از طرح‌های عمرانی بحث‌برانگیز ترامپ در کاخ سفید گفت: «صادقانه بگویم، این مرد از واقعیت دور است، آشفته و نابسامان بوده و بر همه چیزهای اشتباه متمرکز است و وسواس دارد. می‌دانید، شاید باید خوشحال باشیم که با احداث استخر مشغول است و جای دیگری جنگ جدیدی راه نمی‌اندازد.»

وی با انتقاد از رویکرد دولت ترامپ در حل‌وفصل جنگ اوکراین گفت: «می‌توانستیم آنجا یک پیروزی داشته باشیم. به معنای واقعی کلمه، می‌توانستیم با کمک به اوکراینی‌ها برای دفاع از خودشان به آنها کمک کنیم تا جنگ اوکراین را پایان دهند و او (ترامپ) جایزه صلح نوبل را می‌گرفت. من چند ماه پیش گفتم اگر او به یک صلح شرافتمندانه با اوکراین دست یابد، آنها (اوکراین) مجبور نیستند هیچ سرزمینی را واگذار کنند. می‌توانند به اداره کشور خود بازگردند. من او را برای جایزه صلح نامزد می‌کردم، اما او بیشتر به رابطه‌اش با پوتین علاقه دارد. من همه دلایل آن را نمی‌دانم، اما او لطف پوتین را حتی بیشتر از جایزه صلح نوبل می‌خواهد.»

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