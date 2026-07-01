به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان امروز چهارشنبه، ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در سومین نشست کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس ‌الله ‌نفسه ‌الزکیه) استان گیلان که در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه مراسم تشییع قائد شهید امت اسلامی یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ معاصر است، گفت: آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، انسجام دینی و همبستگی ملی ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

وی به‌اشتراک‌گذاشتن سوگواری امام خامنه‌ای (قدس‌سره) در کشورهای اسلامی را نشانه‌ای از میزان نفوذ و قدرت نرم امام شهید در قلوب توده‌های مردم و مسلمانان عالم دانست و اظهار کرد: اندیشکده‌ها و اتاق‌ فکرها و همچنین تحلیلگران جهان به تبیین و تحلیل عظمت آیین بدرقه قائد شهید امت اسلامی خواهند پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه نگاه رسانه‌های دنیا به شکوه حضور ملت ایران در مراسم بدرقه امام مجاهد شهید است، اظهار کرد: عظمت این رویداد بزرگ تاریخی در معادلات و معاملات کشورهای جهان با جمهوری اسلامی اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به قدرشناسی و وفاداری مردم انقلابی و ولایت‌مدار ایران، ادامه داد: سوگواران امام شهید در هر نقطه از ایران سربلند عهد می‌بندند که پرچم عزت و استقلال ایران اسلامی را بر زمین ننهاده و راه پرافتخار امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی) را با تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی امام سیدمجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته) ادامه دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان به آمادگی ملت ایران برای خلق حماسه‌ای باشکوه اشاره کرد و افزود: حضور گسترده و پرشور مردم در آیین وداع و تشییع به هر شکل ممکن علاوه بر اظهار تسلیت به رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجدیدبیعت با ایشان، موجب مطالبه عمومی در انتقام و خونخواهی پیشوای شهید امت و تعقیب جنایتکاران و رساندن به سزای اعمالشان خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه فصل‌الخطاب در نظام مقدس جمهوری اسلامی، فرمایش مقام معظم رهبری است و همه خود را موظف به اطاعت می‌دانند، خاطرنشان کرد: دولتمردان و فعالان سیاسی در گفتار و نوشتار خود مراقب باشند تا با بیان سخنان نسنجیده موجب خوشحالی دشمن در ایجاد اختلاف و تفرقه نشوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری از هنرمندان دعوت کرد تا با تولید آثار هنری در روزهای منتهی به مراسم تشییع و خاکسپاری امام شهید و خلق آثار فاخر، دین خود را به امام شهید ادا کنند و گفت: راه‌اندازی پویش خلق آثار هنری در معرفی جایگاه و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی از ضرورت‌های امروز جامعه است.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی با تمام توان برای زمینه‌سازی حضور مردم در مراسم بدرقه آقای شهید ایران نقش‌آفرین باشند، تاکید کرد: اصحاب رسانه با انعکاس شکوه حضور مردم، آیین وداع و تشییع امام شهید را به یک جریان فرهنگی ماندگار تبدیل کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری مراسم سراسری وداع با امام شهید مقارن ظهر دوشنبه ۱۵ تیر همزمان با سراسر کشور در مصلی‌ها، مساجد و بقاع متبرکه خبر داد و افزود: این مراسم در شهر رشت، ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱۵ تیر در میدان شهدای ذهاب برگزار خواهد شد.

وی با تشریح برنامه‌های بدرقه آقای شهید ایران در استان گیلان، اظهار کرد: اقامه نماز لیله‌الدفن در شام پنجشنبه ۱۸ تیر پس از خاکسپاری، برگزاری محافل قرآن کریم، اجرای پویش ملی ختم قرآن، صلوات و ذکر، برگزاری مراسم سوگواری و مجالس عزا در مساجد، بقاع متبرکه و اجتماعات شبانه در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۹ تیر، برگزاری مجالس روضه خانگی و... از برنامه‌های آیین وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی در همه شهرستان‌ها، بخش‌ها و شهرها در بازه زمانی جمعه ۱۹ تا یکشنبه ۲۱ تیر خبر داد و افزود: مراسم محوری بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس ‌الله ‌نفسه ‌الزکیه)، ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۰ تیر در مصلی امام خمینی شهر رشت با سخنرانی یکی از شخصیت‌های ملی برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از تداوم مراسم و برنامه‌های بزرگداشت و سوگواری قائد شهید امت اسلامی تا روز چهلم خبر داد و تصریح کرد: طرح ۴۰ شب ۴۰ مسجد به منظور بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در مساجد برگزیده استان برگزار خواهد.

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