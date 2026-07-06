تأکید مجلس خبرگان بر حفظ روحیه همدلی و خونخواهی امام شهید امت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی به مناسبت بدرقه و وداع با امام شهید امت بر استمرار حضور مردم مبعوث شده در آیین وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و حفظ روحیه انتقام و خونخواهی آقای شهید ایران تأکید کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ

مردم شریف، مؤمن و همیشه در صحنه ایران اسلامی!

حضور گسترده، باشکوه و مسئولانه شما در آیین بدرقه و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، صحنه‌ای ماندگار از همبستگی‌ملی، وفاداری و دلدادگی به آرمان‌ها و پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی ایرانیان را در پیش چشم جهانیان به نمایش گذاشت.

بی‌تردید، این حضور پرشور و آگاهانه، جلوه ای درخشان از قدرشناسی و انسجام ملت عزیز ایران را در یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر این کشور سربلند رقم زد و بار دیگر نشان داد که پیوند میان مردم و حاکمان إلهی و نیز ارزش‌های دینی و انقلابی، پیوندی عمیق و استوار است که ریشه در باطنِ پاک و دینمدار مردم این مرز و بوم دارد.

مجلس خبرگان رهبری مجدداً با تسلیت و تبریک شهادت قائد شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) به خانواده و فرزندان والامقام آن امام شهید به ویژه خلف صالح ایشان حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) و تأکید بر همدلی و حفظ روحیه انتقام و خونخواهی آقای شهید ایران و استمرار این روحیهِ برگرفته از غیرت ایرانی و اسلامی از آحاد مردم بزرگ ایران، خانواده‌های معزز شهدا، علمای اعلام، ایثارگران، روحانیون، دانشگاهیان، اصناف، جوانان، بانوان و تمامی امت مبعوث شده ایران قدردانی می‌کند و از امت شهیدپرور ایران می‌خواهد که با استمرار حضور همدلانه خود در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید خامنه‌ای عزیز و خانواده محترم ایشان در شهرهای تهران، قم و آیین تدفین آن رهبر فرزانه و حکیم والاتبار در جوار مضجع نورانی امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آلاف التحیة و الثناء) شرکتی پرشور داشته باشند تا بزرگترین تشییع قرن را که مصداق تعظیم شعائر دینی است بجا آورند و ضمن بیعت با مقام معظم رهبری (حفظه الله)، خاری در چشم دشمنان و قاتلان خبیث این زعیم بزرگوار شیعه، نایب امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و رهبر إلهی ـ مردمی در قرن حاضر باشند بعون الله تعالی و توفیقه.

از خداوند متعال، عزت، سربلندی، وحدت و توفیق روزافزون ملت بزرگ ایران را مسئلت داریم و امیدواریم این همبستگی و همدلی، همواره مایه اقتدار، پیشرفت و آرامش کشور عزیزمان باشد.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

محمدعلی موحدی‌ کرمانی

مجلس خبرگان رهبری

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