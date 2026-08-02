گزارش تصویری | ابراز انزجار زائران اربعین حسینی از مستکبرین عالم در عمود ۱۰۸۰ طریق الحسین(ع)

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسین یکتا شب گذشته در اجتماع شبانه زائران اربعین در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰، با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید، اربعین را جلوه اقتدار امت اسلامی و استمرار راه عاشورا دانست و گفت: رهبران الهی با ایمان، اخلاص و نگاه تمدنی، مسیر عزت و مقاومت را برای امت اسلامی ترسیم میکنند.
وی با برشمردن ویژگیهای رهبر شهید اظهار داشت: او فقیه، مجتهد و فرمانده کل قوا بود؛ شخصیتی که با جمکران، امام رضا(ع) و امام حسین(ع) مأنوس بود، در دهههای فاطمیه و محرم حضوری فعال داشت، اهل روزه، اشک و عبادت بود و نگاهش به آینده، تحقق تمدن نوین اسلامی و شکلگیری یک حرکت بزرگ تمدنی برای ملت ایران و امت اسلامی بود.
یکتا با اشاره به حضور میلیونی زائران در مسیر پیادهروی اربعین افزود: این خیل عظیم عاشقان، لشکر حضرت سیدالشهدا(ع) و زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر(عج) هستند و این حرکت عظیم، جلوهای از اقتدار امت اسلامی و ادامه راه عاشوراست.
وی با یادآوری سخنان رهبر شهید درباره تحولات منطقه گفت: ایشان با یقین و باور الهی تأکید میکردند که سوریه به دست جوانان سوری آزاد خواهد شد، آمریکا از منطقه اخراج میشود، رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد و جوانان بسیجی ایران کار این رژیم را به پایان خواهند رساند. این سخنان از ایمان عمیق، نگاه توحیدی و اتصال به وعدههای الهی سرچشمه میگرفت.
این سخنران ادامه داد: رهبر شهید همچنین با امید و اطمینان میفرمود که جوانان مؤمن روزی در بیتالمقدس نماز خواهند خواند؛ سخنی که امتداد همان آرمان بلند امام خمینی(ره) بود که نبرد با دشمنان اسلام را مقدمه آزادی قدس شریف میدانست.
یکتا در پایان ابراز امیدواری کرد که مسیر مقاومت، مجاهدت و بیداری امت اسلامی، سرانجام به ظهور حضرت ولیعصر(عج) و تحقق وعده نهایی الهی منتهی شود.
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